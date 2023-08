51 Jugendliche in Ottobeurer Basilika gefirmt

Die 51 Firmlinge mit (hinten von links): Pfarrer Pater Winfried Schwab OSB, Domkapitular Armin Zürn und Oberministrant Benjamin Nägele mit seinen Messdienern. © Melanie Rotter

Ottobeuren - Durch Domkapitular Armin Zürn wurde in der Ottobeurer Basilika 51 Jugendlichen aus der Pfarreiengemeinschaft Ottobeuren das Sakrament der Firmung gespendet.

Mit dem Thema „Wind des Lebens“ blickte der Domkapitular Armin Zürn in seiner Predigt auf das Herz eines jeden Menschen, indem er dem Heiligen Geist einen Platz geben soll, damit er mithilfe der sieben Gaben des Heiligen Geistes als glaubender Christ durch die Welt gehen kann. Der Wind ist so unsichtbar wie der Heilige Geist, aber er gibt Kraft und Power, so der Domkapitular.

Kurz vor der Firmspendung breitete der Domkapitular seine Hände aus und sprach: „Wir bitten dich, Herr, sende den jungen Christen den Heiligen Geist, den Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.“

Danach erfolgte die Salbung von jedem Jugendlichen mit dem Chrisam und jeder bekam eine Firmurkunde und ein Faltblatt zur Firmung von Bischof Bertram Meier, der vom Domkapitular Armin Zürn vertreten wurde, ausgeteilt. Anschließend wurden die Firmlinge mit dem Brot des Lebens in der Heiligen Kommunion gestärkt und mit dem Segen Gottes entlassen.

Am Ende des Gottesdienstes wurden Dankesworte an den Domkapitular, die Gemeindereferentin Brigitte Kleele, die Ministranten mit ihrem Oberministrant Benjamin Nägele und alle, die mitgeholfen haben, dass der Gottesdienst gefeiert werden konnte, ausgesprochen.

