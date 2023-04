Im deutschen Städtetag verdient gemacht

Festredner würdigen Altoberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger bei 75. Geburtstag

Von: Rainer Becker

Altoberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger. © Rainer Becker

Memmingen - In einem würdigen Rahmen wurde der 75. Geburtstag von Dr. Ivo Holzinger zelebriert.

Für den Festakt zu Ehren des Altoberbürgermeisters waren viele Gäste und Ehrengäste geladen. Und sie kamen offensichtlich gerne. Dr. Ivo Holzinger war mit seiner Familie vor Ort. Als Einstimmung trat der Pantomime Wolfgang Fendt, alias Il Mimo, mit einem Kabinettstückchen auf. Aufgelockert wurde die Veranstaltung vom Internationalen Chor unter der Leitung von Ottfried Richter und auch der Reservistenmusikzug, ehemaliges JaboG34 - Allgäu, trat auf.

Nach der Begrüßung durch den neuen Oberbürgermeister der Stadt Memmingen, Jan Rothenbacher, folgte eine Videobotschaft des Bundeskanzlers Olaf Scholz, der den außergewöhnlichen Lebensweg und das Lebenswerk des mit „36 Jahren am längsten amtierenden Oberbürgermeisters“ eindrücklich beschrieb und würdigte.

75. Geburtstag Altoberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger: Videobotschaft von Olaf Scholz

Der Altoberbürgermeister der Stadt München, Christian Ude, ging in seiner Laudatio in tiefgründiger und humorvoller Art auf die besondere Form seiner Einladung zu dieser Festrede, da die Rede als Grußwort gewünscht war, ein. Diese fiel ihm sichtlich schwer, weil „ein Wort“ wohl nicht ausreichend ist, um den Jubilar zu würdigen. „Grüß Gott, oder Servus Ivo“ kamen für ihn nicht infrage, „denn das sind ja jeweils schon zwei Worte, oder?“



Ausführlich beschrieb Ude den Werdegang von Holzinger, wobei er nicht umhinkam festzustellen, dass Holzinger ja eigentlich aus Baden-Württemberg stammt. Aber er wurde dann, als Sprössling eines anderen Bundeslandes, von den Memmingern und Memmingerinnen aufgenommen und tatsächlich schon im Jahre 1980 im zarten Alter von 32 Jahren zum Oberbürgermeister gewählt. Das spricht dann doch für die Weltoffenheit, Integrationsbereitschaft und Multikulturalität Memmingens. Hat er doch die erste Wahl schon mit sensationellen 58 Prozent der Stimmen gewonnen und konnte diesen Wahlerfolg noch fünfmal wiederholen; jedes Mal im ersten Wahlgang.

Im deutschen Städtetag verdient gemacht

Von Anfang an hatte Holzinger es mit den Schwächen der öffentlichen Infrastruktur zu tun. Beispiele waren die zivile Weiternutzung des Fliegerhorstes, die Belebung der Altstadt oder des kulturellen Angebots mit neuen Museen und einem Landestheater mit festem Ensemble. Die Stärkung der Wirtschaft durch Betriebsansiedlungen ging ebenso voran wie die Integration der ausländischen Arbeitskräfte.



Auch als ehemaliger Präsident des Deutschen Städtetags hat sich Holzinger verdient gemacht. Hier war er jahrzehntelang stilbildend, weil er immer sachlich, kompetent und bestens vorbereitet war. Bezüglich des anfangs gesuchten Grußwortes kann Christian Ude empfehlen: „Freundschaft“

Ehrenbürger Herbert Müller würdigt Holzingers Engagement

Ehrenbürger und MdL a.D. Herbert Müller begleitete Holzinger 36 Jahre lang im Stadtrat und berichtete von schwierigen Zeiten aber auch von großen Erfolgen. Als Beispiel nannte Müller den Kreuzherrnsaal – der gegen viele Widerstände renoviert wurde und heute, wie auch der Marktplatz in Memmingen, ein Schmuckstück ist. Er lobte die herausragenden Fähigkeiten von Holzinger auf allen Gebieten. Seine Entscheidungen – die seinerzeit nicht immer von allen mitgetragen wurden – waren immer geprägt von offenen Dialogen und seiner Entschlusskraft. Auch fiel in die Amtszeit von Holzinger beispielsweise die Gründung eines der ersten Ausländerbeiräte in ganz Bayern.



Müller erinnerte auch an die vielen Wegbegleiter und Mitstreiter, die sich in der Amtszeit von Holzinger um Memmingen verdient gemacht haben. Aber eben das sei das Wesen von Holzinger; er habe alles unter einen Hut bekommen und er konnte mit allen Menschen, egal wo sie herkamen, gut umgehen. Zum Schluss seiner Rede bedankte sich Müller nochmal bei Holzinger und überreichte ein selbstgeschnitztes Geschenk mit den Worten eines berühmten schwäbischen Philosophen: „Ein Onkel, der was mitbringt, isch allweil besser, als a Tante, die Klavier spielt“

BRK dankt Holzinger für Unterstützung

Danach erfolgten die Grußworte der BRK-Vizepräsidentin Brigitte Meyer, die die ehrenamtlichen und selbstlosen Verdienste von Holzinger – auch als langjähriger Vorsitzender des BRK Kreisverbandes Unterallgäu – hervorhob. Bis heute ist Holzinger mit seiner großen Erfahrung ein wichtiger Rat- und Taktgeber bei den ehren- und hauptamtlichen Mitgliedern des BRK.



Holzinger selbst dankte allen für ihr Kommen und seinen Weggefährten – auch denen aus anderen Parteien – für die gemeinsame Zeit und die gute Zusammenarbeit in seinen langen Jahren als Oberbürgermeister. Seinem jetzigen Nachfolger Jan Rothenbacher rät Holzinger: „Als Politiker darf man bei Problemen nicht fragen: Bin ich dafür zuständig? Nein. Man muss die Sache in die Hand nehmen – sonst geht nichts voran.“