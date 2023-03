78 Absolventen der Staatlichen Berufsschule II (BBZ) Jakob Küner in Memmingen verabschiedet

Von: Michaela Breuninger

Ausgezeichnete Leistung: Die zwölf Staatspreisträgerinnen und -preisträger flankiert von Schulleiter Albert Spitzner (rechts) und seinem Stellvertreter Günter Rueß (links) sowie den Ehrengästen. © Breuninger

Memmingen – Für die diesjährigen Absolventen der Staatlichen Berufsschule II Memmingen im Staatlichen Kaufmännischen Berufsbildungszentrum Jakob Küner (BBZ) gab es allen Grund zum Feiern: Hinter ihnen liegen zum Teil anstrengende Ausbildungsjahre, die einige sogar mit besonderen Auszeichnungen abgeschlossen haben.

Mit einer Feierstunde wurden 78 neue Fachkräfte verabschiedet, deren Ausbildungsverhältnis im Winter 2022/2023 endete. Wie bedeutend dieser Anlass sei, zeige schon die stattliche Anzahl an Ehrengästen, hob Schulleiter Albert Spitzner hervor. Der Oberstudiendirektor dankte ebenfalls allen Lehrkräften und Ausbildern in den Betrieben, die die Absolventen mit viel Herzblut während ihrer Ausbildungszeit begleitet hatten.

Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh überbrachte die Glückwünsche der Stadt Memmingen. „Für das vor Ihnen liegende Berufsleben möchte ich Ihnen heute Mut machen. Unsere Stadt und unsere Region stehen wirtschaftlich gut da. Trotz aller Krisen, die wir im Moment zu bewältigen haben“, sagte Böckh. Auch Landrat Alex Eder freute sich über die 78 neuen Fachkräfte, die zum Teil ihre Ausbildung bei Betrieben im Unterallgäu absolvierten. Eine Region wie das Unterallgäu könne nur durch gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark bleiben und dazu gehöre auch eine gute Ausbildung, so Eder.

Humorvoll ließen Julia Fiener (KB12A) und Pascal Anger (KB12A) die Ausbildungsjahre nochmals Revue passieren. Ein prägender Abschnitt in ihrer Schullaufbahn sei das Homeschooling gewesen. Die Lehrer hätten ganz genau gewusst, dass die Schüler nicht zu 100 Prozent dabei waren, lautete ihre Vermutung.

Amelie Interthal (IK12A) und Lorenz Merker (IK12C) berichteten über ihren Studienaufenthalt in London am European College of Business and Management. Im Gegensatz zu den vergangenen Studienaufenthalten, fiel dieser in den ersten Corona-Lockdown. Deshalb wurden die Schüler nicht wie sonst in Gastfamilien untergebracht, sondern in Apartments. Es sei in Zeiten von Corona nicht einfach gewesen, so etwas für 17 Schüler zu organisieren, so die beiden Referenten und dankten ihrem Lehrerteam für ihren Einsatz. Es lohne sich, die Chance zu ergreifen, wenn sich die Möglichkeit eines Auslandaufenthaltes mit dem ERASMUS+ Programm biete.

Besondere Auszeichnung für eine besondere Leistung: der Staatspreis der Regierung von Schwaben

Herausragende Leistungen verdienen auch eine besondere Ehrung: Ausgezeichnet mit dem Staatspreis der Regierung von Schwaben für ihre überdurchschnittlichen Leistungen mit einem Notendurchschnitt von 1,5 und besser wurden

Pascal Anger (Kaufmann für Büromanagement/Stadt Memmingen),

(Kaufmann für Büromanagement/Stadt Memmingen), Bernd Betz (Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement/Bihler GmbH & Co. KG, Babenhausen),

(Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement/Bihler GmbH & Co. KG, Babenhausen), Franziska Grauer (Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement/Raiffeisen-Ware Schwaben Allgäu GmbH, Babenhausen),

(Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement/Raiffeisen-Ware Schwaben Allgäu GmbH, Babenhausen), Darya Ketschik (Kauffrau im Einzelhandel/REWE Thomas Vorhauer oHG, Ottobeuren),

(Kauffrau im Einzelhandel/REWE Thomas Vorhauer oHG, Ottobeuren), Simon Kirchmayer (Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement/BayWa AG, Memmingen),

(Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement/BayWa AG, Memmingen), Viola Kühn (Kauffrau im Einzelhandel/Cube Store Radl Stadl, Dickenreishausen),

(Kauffrau im Einzelhandel/Cube Store Radl Stadl, Dickenreishausen), Nicole Kutz (Medizinische Fachangestellte/Hausärzte im Zentrum, Krumbach),

(Medizinische Fachangestellte/Hausärzte im Zentrum, Krumbach), Katharina Lampert (Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement/Kleiner GmbH, Mindelheim),

(Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement/Kleiner GmbH, Mindelheim), Alexander Maurus (Bankkaufmann/Raiffeisenbank Pfaffenhausen eG),

(Bankkaufmann/Raiffeisenbank Pfaffenhausen eG), Nadine Müller (Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement/Kleiner GmbH, Mindelheim),

(Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement/Kleiner GmbH, Mindelheim), Annika Tragne r (Medizinische Fachangestellte/Dr. Matthias Leuchtgens MVZ Bad Wörishofen) und

r (Medizinische Fachangestellte/Dr. Matthias Leuchtgens MVZ Bad Wörishofen) und Sophie Wanner (Industriekauffrau/Rohde & Schwarz Messgerätebau GmbH, Memmingen).

Abschluss als die Besten ihres Berufes

Pascal Anger, Viola Kühn, Alexander Maurus, Nadine Müller, Annika Tragner, Sophie Wanner und Franziska Grauer sind nicht nur Staatspreisträger, sie schlossen außerdem ihre Ausbildung als Beste ihres Berufes ab. Apropos Franziska Grauer: Für sie gab es zusätzlich noch eine ganz besondere Auszeichnung.

Förderpreis der Wirtschaft

Herausragendes Engagement: Georg Eberhardt überreichte Franziska Grauer den Förderpreis der Wirtschaft. © Breuninger

Der mit 300 Euro dotierte Förderpreis der Wirtschaft, den Georg Eberhardt, Geschäftsführer der Leeb GmbH und Zweiter Vorstand des Förderkreis Wirtschaft, übergab, ging an die Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement Franziska Grauer (GK12B), die ihre Ausbildung bei der Raiffeisen-Ware Schwaben Allgäu GmbH in Babenhausen absolvierte. Sie hat nicht nur ein herausragendes Prüfungsergebnis mit einem Notendurchschnitt von 1,0 erreicht, sondern engagiert sich in ihrer Freizeit im Projektchor Babenhausen. Diese Verbindung von einer überdurchschnittlichen Leistung am Ausbildungsende mit dem ehrenamtlichen Engagement zeichnet die diesjährige Preisträgerin aus.

In Anschluss an die Zeugnisübergabe an alle Absolventen lud Stellvertretender Schulleiter Günter Rueß die Gäste noch zu einem kleinen Umtrunk ein. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Schulband des BBZ Memmingen.

