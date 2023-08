A 96-Lindau - München: Vollsperrung der Fahrtrichtung München zwischen Erkheim und Stetten in der Nacht von 19. auf 20. August

Die Umleitung erfolgt über die Umleitungsstrecke der alten B-18 und ist ausgeschildert. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia/Georg Schierling

Region - In der Nacht von Samstag, 19. auf Sonntag, 20. August, wird zwischen den Anschlussstellen Erkheim und Stetten in Fahrtrichtung München eine Vollsperrung eingerichtet und der Verkehr von der A96 abgeleitet.

Im Zuge der von der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern, Außenstelle Kempten durchgeführten Bauarbeiten auf der Autobahn A 96 wird in der Nacht ab 20 bis 5.30 Uhr des Folgetages zwischen den Anschlussstellen (AS) Erkheim und Stetten in Fahrtrichtung München eine Vollsperrung eingerichtet und der Verkehr von der A96 abgeleitet.

Die Vollsperrung ist für die Nacht von Samstag, 19. auf Sonntag, 20. August, vorgesehen. Die Arbeiten können sich jedoch in Abhängigkeit der Witterung und des Baufortschrittes verschieben.

Grund für die Vollsperrung ist der Umbau der Verkehrssicherung (Abbau von Leitschwellen und Demarkierung etc.)

Die Umleitung erfolgt über die Umleitungsstrecke der alten B-18 und ist ausgeschildert.

