A96/Memmingen: Ab Montag geänderte Verkehrsführung auf der Hochbrücke

Teilen

Geänderte Verkehrsführung in der Baustelle auf der A96 im Bereich der Hochbrücke zwischen den Anschlussstellen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord ab 29. Mai 2023. © Breuninger

Memmingen – Ab Montag, 29. Mai, wird die Baustellenverkehrsführung auf der A96 im Bereich der Hochbrücke Memmingen geändert, teilt die Autobahn Südbayern – Außenstelle Kempten mit.

In der Nacht von Montag, 29. Mai 2023, auf Dienstag, 30. Mai 2023, wird zunächst der Verkehr in Fahrtrichtung Lindau auf die neu hergestellte Brückenseite verlegt. In der darauffolgenden Nacht von Dienstag, 30. Mai, auf Mittwoch, 31. Mai, wird auch der Verkehr in Fahrtrichtung München auf die neue Fahrbahn verschwenkt.

Durch die Verlagerung des Verkehrs auf die neu hergestellte, nördliche Brückenseite können am südlichen Teil noch ausstehende Arbeiten (wie z. B. Herstellung der sogenannten Brückenkappen, Aufbau der vier Meter hohen Lärmschutzwand entlang der Richtungsfahrbahn München und Montage der Leitplanken) umgesetzt werden, die für die Fertigstellung des Projektes erforderlich sind. Mit der Umlegung des Verkehrs auf die neu hergestellte, nördliche Brückenseite wird ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung des Projektes erreicht. Der Ersatzneubau des nördlichen Teilbauwerks der Hochbrücke Memmingen (Richtungsfahrbahn Lindau) inklusive der vier Meter hohen Lärmschutzwand ist nun fertiggestellt. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes ist für Mitte 2024 geplant.

mk



Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!