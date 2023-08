Feierliche Zeugnisübergabe an der Abt-Hermann-Vogler-Schule Rot an der Rot

Die diesjährigen Absolventen und Absolventinnen der Abt-Hermann-Vogler-Schule Rot an der Rot. © privat

Rot an der Rot - Kürzlich wurde zur Abschlussfeier der Klassen neun und zehn der Abt-Hermann-Vogler-Schule in die Festhalle in Rot an der Rot eingeladen. In der voll besetzten Festhalle begrüßte Schulleiter Werner Egger die Feiergäste.

Nach den feierlichen Worten von Bürgermeisterin Irene Brauchle überreichte diese die Sozialpreise der Gemeinde Rot an der Rot für überdurchschnittliches Engagement an Elias Dürrstein, Maria Stoll, Lina Ketterer und Alisha Borchert.

Musikalisch umrahmt wurde die Abschlussfeier durch den Familienchor Höhny.

Neben den Klassen- und Schulsprechern sprachen auch die Elternvertreterinnen dankende Worte, bevor die Zeugnisübergabe an die Schülerinnen und Schüler durch die Klassenlehrkräfte erfolgte.

Zeugnisübergabe an der Abt-Hermann-Vogler-Schule - Alle Schüler haben bestanden

Die Schule gratuliert allen 41 Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe neun zum bestandenen Hauptschulabschluss. Insgesamt konnten in dieser Stufe elf Belobigungen und sieben Preise an die Schülerinnen und Schüler für besondere Leistungen durch Markus Hofmann vergeben werden.

In diesem Schuljahr gab es zum ersten Mal eine zehnte Klasse an der Abt-Hermann-Vogler-Schule. Die Schule gratuliert auch hier allen 23 Schülerinnen und Schülern zum mittleren Bildungsabschluss. Für besondere Leistungen konnten in der Klassenstufe zehn insgesamt fünf Belobigungen und drei Preise an die Schülerinnen und Schüler durch Alexandra Haller vergeben werden.

Eine besondere Auszeichnung erhielt Maria Stoll aus Klasse zehn für den Traumdurchschnitt von 1,0.

Nach dem offiziellen Programm konnten die Schülerinnen und Schüler sowie alle anwesenden Gäste den Abend unter der Bewirtung der achten Klassen mit Buffet, Getränken und netten Gesprächen ausklingen lassen.

