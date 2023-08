Abschlussfeier der Memminger Technikerschule für Maschinenbau und Elektrotechnik

Teilen

Dr. Albert Schultz, stellvertretender Geschäftsführer der IHK Schwaben und Geschäftsführer Magnet-Schultz, Stadträtin Natalie Riedmiller, Klassenleiter Florian Moosbauer, Schulleiterin Sandra Konzelmann, Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger, Leiter der Technikerschule und Klassenleiter Gerhard Haag zusammen mit den Absolventinnen und Absolventen. © Dr. Stefan Utz

Memmingen – In der Aula der Beruflichen Oberschule Memmingen fand dieses Jahr die Abschlussfeier der Technikerschule in einem festlichen Rahmen statt. Voller Stolz teilte die Schulleiterin Sandra Konzelmann mit, dass 52 Studierende den Abschluss zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker (26) oder Elektrotechniker (26) mit Erfolg abgelegt haben.

„Die Studierenden mussten sich während ihrer beruflichen Weiterbildung mit einer Vielzahl komplexer, technischer Fragestellungen auseinandersetzen“, erläuterte die Schulleiterin Sandra Konzelmann den anwesenden Gästen. „Gerade in Zeiten des Klimawandels gilt es, dieses erlernte Wissen nachhaltig einzusetzen und den Fortschritt auf diesem Themengebiet mitzugestalten“, so die Schulleiterin. Am Ende ihres Grußwortes gratulierte sie den Absolventen recht herzlich, ebenso spendete sie dem Lehrerkollegium der Johann-Bierwirth-Schule dankende Worte, das ebenfalls maßgeblich verantwortlich für ein erfolgreiches Arbeiten an der Technikerschule ist.

Zu Beginn ihrer Grußworte gratulierten die Ehrengäste den frischgebackenen Technikern. Bürgermeister Dr. Steiger, sprach in Vertretung für die Stadt Memmingen ein Grußwort, in dem er die Wichtigkeit der Technikerschule für den Schul- und Wirtschaftsstandort Memmingen darstellte. In seinem Grußwort maß Dr. Schultz, stellvertretender Geschäftsführer der IHK Schwaben und Geschäftsführer von Magnet-Schultz, der Weiterbildung zum Techniker eine hohe Relevanz für die Transformation von Unternehmen bei. Die Absolventen werden sich in Zukunft unter anderem in Bereichen wie der E-Mobilität, Wasserstofftechnik und Automation mit frischen Ideen in den Unternehmen einbringen, prognostizierte Dr. Schultz.

Abschlussfeier der Memminger Technikerschule für Maschinenbau und Elektrotechnik - Glückwünsche für die Absolventen

Ebenfalls reihte sich Michael Dill, Geschäftsführer von Rohde & Schwarz Messgerätebau Memmingen, in die Gruppe der Gratulanten ein. Dill beschrieb den Techniker als einen Grundstein der beruflichen Weiterbildung. Es gelte innovative Lösungen für bestehende Probleme in der Industrie von heute zu finden, dafür seien die Studierenden bestens vorbereitet. Am Ende seines Grußwortes ermutigte Dill jeden Einzelnen das Erlernte nicht nur beruflich, sondern auch im Ehrenamt einzubringen.

Auch der Abteilungsleiter der Technikerschule Gerhard Haag beglückwünschte alle Absolventen. Mit dem Abschluss an der Technikerschule hätten die Studierenden ihre Rahmenbedingen auf dem heutigen Arbeitsmarkt erheblich optimiert und verbessert, hob Haag hervor. „Sie haben sich eine gute Basis geschaffen, mit der sie augenscheinlich unlösbare Herausforderungen sicherlich gut meistern können“, so Haag weiter.

Die stellvertretende Klassensprecherin der TSM2 Vanessa Lutz und der Klassensprecher der TSE4 Michael Sautter ließen die Schuljahre in kurzweiliger und witziger Art und Weise Revue passieren.

Ehrung der Besten

Insgesamt 13 Studentinnen und Studenten durften sich aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen zudem über eine Meisterpreis-Urkunde der Bayerischen Staatsregierung freuen. Anton Rieder von der Klasse TSE4 und Markus Bühler von der TSM2 erhielten außerdem noch eine Auszeichnung als Klassenbester. Nach dem Abschluss des offiziellen Teils des Abends konnten sich alle Gäste am Buffet mit Getränken und Häppchen stärken und auf den Erfolg der Studierenden anstoßen.

Von Thomas Rogg

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!