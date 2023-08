Memmingerberger Schule verabschiedet ihre Absolventen

Teilen

Die diesjährigen Jahrgangsbesten der Grund- und Mittelschule Memmingerberg. © privat

Memmingerberg - An der Grund- und Mittelschule Memmingerberg wurden die 38 Absolventinnen und Absolventen der Abschlussklassen feierlich verabschiedet.

In einer gemeinsamen Rede würdigten Schulleiterin Martina Laib und die Klassenlehrer der Abschlussklassen Christopher Geist (9a) und Christian Eischer (Vo2) die Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Für zukünftige Hürden, so Laib, kann der Straßenkehrer Beppo aus Michael Endes Roman „Momo“ als Vorbild dienen: Schritt für Schritt, mit Ruhe und Bedacht. Besonderen Beifall erhielten die unterhaltsamen Beiträge der Abschlussklassen, in denen die einzelnen Schülerinnen und Schüler in kurzen Portraits humorvoll vorgestellt wurden. Neben Evi Gerngroß-Keller, in Stellvertretung für den krankheitsbedingt abwesenden Bürgermeister Alvin Lichtensteiger, drückten auch Pfarrer Fink und Pfarrer Ludwig ihre Glückwünsche aus und sprachen Fürbitten.

Ehrung der Jahrgangsbesten

Im Anschluss an die Zeugnisausgabe wurden die Jahrgangsbesten noch einmal besonders geehrt. In der Klasse 9a erreichte Eleonora Hofmann den Qualifizierenden Mittelschulabschluss mit einem hervorragenden Gesamtschnitt von 1,4, gefolgt von Elias Niggl und Lisa Gabert (beide 1,7) sowie Arda Köycü (1,8).



Ausgezeichnete Leistungen gab es auch beim Mittleren Schulabschluss zu verzeichnen. Als Jahrgangsbester der Klasse Vo2 schloss Schülersprecher Clemens Blaschke mit einem Schnitt von 1,4 ab. Danach folgten Belkan Onak und Serli Tomani (beide 1,6) sowie Benjamn Wolff (1,8).

Von Christopher Geist