Achtklässler der Mittelschule Ottobeuren erhalten Zertifikat der Freiwilligenagentur Schaffenslust

Teilen

Bei der Übergabe v. l.: German Fries, Ursula Keller, Alessia Ferrara, Benjamin Vogler und Bernhard Negele. © Rathaus Ottobeuren

Ottobeuren – „Ich kann es nur jedem Jugendlichen weiterempfehlen, man lernt etwas fürs Leben und nimmt ganz viel mit. Es hat sehr viel Spaß gemacht dort zu arbeiten“, beschreibt Benjamin Vogler seine Erfahrungen im Ehrenamt.

Der Achtklässler hatte sich in seiner Freizeit beim Bauhof Wolfertschwenden eingebracht. Er half unter anderem bei der Erneuerung einer Sitzbank und von Pflastersteinen mit. Alessia Ferrara, die in der Kita „Maria Stern“ in Ottobeuren mit den Kindern gelesen, gebastelt, gemalt, getanzt und gespielt hatte, war ebenfalls begeistert: „Mir hat das Engagement gefallen, weil ich den Umgang mit Kindern liebe.“



Für dieses jeweils mindestens 24-stündige ehrenamtliche Engagement wurden die beiden mit dem Zertifikat der Freiwilligenagentur Schaffenslust ausgezeichnet. Im Beisein von Rektor Bernhard Negele (Mittelschule Ottobeuren) und Projektleiterin Ursula Keller überreichte Ottobeurens Bürgermeister German Fries die Urkunden.



Wer Interesse am Projekt „Zukunft“ hat, kann sich unter Tel. 08331/96 133 95 oder ursula.keller@fwa-schaffenslust.de melden.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!