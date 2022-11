Aitrach: Altes Feldkreuz benötigt Restaurierung

Von: Olaf Schulze

Das alte Flurdenkmal im Storchengässe in Aitrach ist in die Jahre gekommen und benötigt eine Restaurierung. © Olaf Schulze

Aitrach - Das Flurdenkmal im Storchengässle ist in die Jahre gekommen und sollte restauriert werden. Da dieses aus Sandstein besteht, ist die Restaurierung allerdings sehr aufwändig. Dabei werden unter anderem alle Fehlstellen mit Sandsteinersatzmasse angetragen, alles verfestigt, die Inschrift neu eingearbeitet und das Kreuz aufgehübscht. „Die geschätzten Gesamtkosten betragen mit den Stein- und Malerarbeiten zusammen rund 6.000 Euro, wobei eine exakte Kostenberechnung jedoch nicht möglich ist, weil man nie genau weiß, was „darunter“ rauskommt”, so Bildhauerin Lioba Abrell.

Gemeindechef Kellenberger erklärt, dass man dankbar für einen möglichen Zuschuss wäre. Deshalb habe man beim Landkreis und der Kreissparkasse zusammen 1.500 Euro finanzielle Unterstützung beantragt und hoffe auch auf weitere Spenden von Seiten des Gewerbevereins. Bis darüber allerdings entschieden wird, muss das Kreuz zum Schutz abgebaut und trocken gelagert werden, so dass dieses über den Winter keinen weiteren Schaden nimmt. Abgebaut und restauriert wird es von der Bildhauerin Lioba Abrell mit Unterstützung vom heimischen Bauhof.

Wie im Gemeindearchiv dokumentiert, handelt es sich bei diesem Flurdenkmal um ein Feldkreuz aus rotem Sandstein vermutlich aus dem Jahre 1892, das im Jahre 1987 bereits restauriert wurde. Die Aitracher Künstlerin Lioba Abrell renovierte bereits 2021 ein Sühnekreuz aus dem 16. Jahrhundert, das danach am Wegesrand oberhalb des Badesees neu aufgestellt wurde.

