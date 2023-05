Der Termin steht fest: Aitracher Bürgermeisterwahl am 12. November 2023

Von: Olaf Schulze

Wer wird die nächsten acht Jahre das Rathaus leiten? Am 12. November findet in Aitrach die Bürgermeisterwahl statt. Unser Bild zeigt das Rathausensemble der Illertalgemeinde. © Olaf Schulze

Aitrach – Die Amtszeit von Bürgermeister Thomas Kellenberger in der 2.800-Seelen-Gemeinde Aitrach läuft demnächst ab und ist daher für acht Jahre neu zu besetzen.

Die Tage der Wahl und einer etwaigen Neuwahl wurden in einer vergangenen Gemeinderatssitzung bereits festgesetzt, eine weitere Festsetzung erfolgte zur Stellenausschreibung, dem Ende der Einreichungsfrist für die Wahl und eine etwaige Neuwahl. Beschlossen wurde auch die Zusammensetzung des Gemeindewahlausschusses.



Demnach findet die Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeisters/Bürgermeisterin am Sonntag, 12. November 2023 und eine notwendig werdende Stichwahl am Sonntag, 3. Dezember statt. Was die öffentliche Stellenausschreibung im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg (25. August 2023) betreffe, müssen darin, vorausgesetzt das Gesetzgebungsverfahren der Wahlreform 2023 ist im August abgeschlossen, einige Anpassungen vorgenommen werden. Geplant ist hierbei eine Absenkung der Wählbarkeit auf 18 Jahre und die Höchstaltersgrenze für die Wählbarkeit entfallen zu lassen. Zudem soll bei einem zweiten Wahlgang die Neuwahl durch eine Stichwahl der Bewerber mit den zwei höchsten Stimmanteilen durchgeführt werden. Bewerbungen zum Bürgermeisteramt können frühestens einen Tag nach der Stellenausschreibung am 25. August 2023 und spätestens am Montag, 16. Oktober 2023, 18 Uhr eingereicht werden. Bei einer Neuwahl ist der Fristbeginn zur Einreichung Montag, 13. November 2023 und endet am Mittwoch, 15. November 2023, um 18 Uhr.



Der Gemeindewahlausschuss setzt sich wie folgt zusammen: Nachdem sich Bürgermeister Kellenberger erneut bewerben wird, übernimmt seine Stellvertreterin Carla Mayer den Vorsitz, als Stellvertreterin ist Gabriele Merk gewählt. Beisitzer/Stellvertreterin Peter Beuter/Doris Maurer und Robert Schimpfle/Lucia Cervoni. Schriftführer: Roland Neumaier.

