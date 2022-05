Aus dem Gemeinderat Aitrach: Kindergartenbedarfsplan für 2022/2023 vorgestellt

Teilen

Der finanzielle und personelle Bedarf für 2022/2023 für die Aitracher Kindergärten „Arche Noah“ (unser Bild) und St. Bernhard wurden im Gemeinderat vorgestellt. © Olaf Schulze

Aitrach - Alle Jahre wieder wird der finanzielle und personelle Bedarf der beiden Aitracher Kindergärten Arche Noah und St. Bernhard im Rahmen einer Gemeinderatssitzung vorgestellt. Anwesend und auskunftsfreudig waren bei der Sitzung die beiden Kindergartenleiterinnen Malanie Kopf und Hilde Wimhofer sowie Maike Haug vom katholischen Verwaltungszentrum Kißlegg.



Hauptamtsleiter Roland Neumaier nannte aktuelle Zahlen, sowohl der Kosten als auch zur künftigen Belegungskapazität der beiden Einrichtungen. So beliefen sich die abgerechneten laufenden Betriebskosten im Jahr 2020 auf zirka 672.000 Euro, ein Aufwand, der sich in den vergangenen zwölf Jahren verdoppelt habe. Aktuell sind die Ausgaben für die Kinderbetreuung, auch zusammen mit der eingeführten Schulkinderbetreuung, somit die größten laufenden Ausgaben im Aitracher Haushalt. Durch die Elternbeiträge wurden die laufenden Betriebsausgaben zu 17 Prozent gedeckt, wobei das Ziel bei 20 Prozent läge. Dies könnte möglicherweise zu einer Erhöhung der Beiträge führen, allerdings erfolgte seitens der Spitzenverbände noch keine Empfehlung oder Festlegung. Was die künftige Entwicklung angehe, sehe man trotz steigender Bevölkerung nur eine leichte Tendenz nach oben.



Im neuen Kindergartenjahr startet eine neue altersgemischte Kleingruppe Gruppe mit Kindern von zwei bis vier Jahren in St. Bernhard. Die steigenden Anforderungen und der steigende räumliche und personelle Bedarf resultieren vor allem daraus, dass die in Anspruch genommen Betreuungszeiten mit Kindergarten-Ganztagesgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, wesentlich gestiegen sind. Dabei sollen bis zu elf Kinder aufgenommen werden, so Neumaier. Dazu brauche man mehr Personal, die Chancen dafür stünden gut, so Maike Haug. Diese zusätzlichen Personalkosten schlagen bis zu 64.000 Euro jährlich zu Buche und weitere 30.000 Euro müssen in die Ausstattung der Gruppe und neue Spielgeräte im Außenbereich investiert werden, wofür im Haushalt bis zu 30.000 Euro bereitstehen.



Mit der neuen Gruppe können dann insgesamt bis zu einer Vollbelegung 137 Kinder an beiden Kindergärten in den verschiedensten Betreuungsformen betreut werden. Bei der Kindergartenanmeldung war auch der Stand, dass dies ausreichend ist, allerdings kamen nun noch im März und April Nachmeldungen, so dass einige wenige Kinder unter 3 Jahren auf die Warteliste gesetzt werden müssen. Ob beziehungsweise wann ein Kind von der Warteliste genommen werden kann, entscheidet sich dann im Hinblick auf die tatsächliche Belegung im neuen Kindergartenjahr, da sich immer noch Änderungen ergeben können. Daher wird im Sommer nochmals über den aktuellen Stand berichtet, so dass eine Vergrößerung der Gruppe möglich werden könnte, allerdings vorausgesetzt, dass das notwendige Personal für die jetzige Planung gefunden werden kann.



Vom Gremium wurde die Frage nach dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz aufgeworfen. Dies müsse rechtlich differenziert betrachtet werden, so die Verwaltung. Letztendlich habe der Personalmangel eine Aufnahme rein praktisch nicht möglich gemacht. Der einstimmige Gemeinderatsbeschluss stimmte dem Kindergartenbedarfsplan 2022/2023 sowie der Einrichtung einer altersgemischten Kleingruppe im Kindergarten St. Bernhard zu und ermächtigte die Verwaltung, die notwendigen Ausstattungsgegenstände im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung zu beschaffen. Zudem lässt sich das Gremium im Sommer über den Stand der Belegung der Kindergärten informieren. Der Diskussion war deutlich anzumerken, dass weiterhin das Ziel besteht, den Bedarf bestmöglich zu decken, aber die Rahmenbedingungen, insbesondere im Personalbereich, immer schwieriger werden und dies nicht nur in den Aitracher Betreuungseinrichtungen.

(Olaf Schulze)

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!