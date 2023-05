„AitrachTreff“: Freizeitpark in der Ortsmitte mit buntem Programm eröffnet

Von: Olaf Schulze

Übergabe der Fördertafel von Rathauschef zu Rathauschef (v. links): Bürgermeister Tobias Walch (Achberg) und Bürgermeister Thomas Kellenberger (Aitrach). © Olaf Schulze

Aitrach – In der Illertalgemeinde Aitrach passt alles. Angefangen bei der Moderation, bei der Carla Mayer in bewährter Manier die Einweihungsfeier des „AitrachTreff“ moderierte, erfuhren hunderte von Besuchern mental und körperlich wozu eine intakte Gemeinde fähig ist.



Ob Inklusion, Integration oder Projekte, die angeschoben und verwirklicht wurden. Von der Gemeinde, Vereinen, Freundeskreise und diversen Institutionen wurde all dies auf die Beine gestellt und gefördert, um das Zusammenleben in der Gemeinschaft zu unterstützen und zu stärken. Gemeinsamkeit und Verständnis zwischen Jung und Alt oder den Neubürgern herstellen, war die Antriebsfeder der engagierten Frauen und Männer, ohne die all dies nicht zu stemmen wäre. Dies bekräftigte Gemeindechef Thomas Kellenberger, der in seinem ausführlichen Vortrag den Bogen zwischen Bundes-, Landes- und Gemeindepolitik spannte und die aktuellen Gegebenheiten der Gemeinde darlegte: „Dass wir ‚auf uns‘ gestellt sind, ist aber auch das Positive, weil man heute und hier sieht wie viele zusammen – damit meine ich Vereine, Eltern, Schule, Jugendliche – ein Ortszentrum gestaltet haben und das ist ja noch viel wichtiger, heute und an vielen Tagen mit Leben erfüllen. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, dass Sie oft bei vielen Gelegenheiten da sind und sich einbringen, sich einmischen, andere Ideen haben und auch was kritisieren, aber auch viel tun. Denn nur wenn man sich sieht, miteinander redet und sich gegenseitig hilft, funktioniert es – dafür haben wir den „AitrachTreff“ als Platz hier geschaffen und viele Möglichkeiten sich zu treffen ermöglicht.”



Finanziell unterstützt wurde der Freizeitpark auch vom Förderprogramm LEADER, dessen Vorsitzender, Bürgermeister Tobias Walch (Achberg) die Fördertafel hierzu übergab.



Zwischen dem Gelände der Grundschule und der Fest- und Turnhalle werden nun künftig für die ganz Jungen bis zu den Alten einiges an sportlichen Aktivitäten und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten angeboten: Vom Sandkasten bis zum Senioren-Parcours oder einem Bouleplatz können sich alle Altersgruppen austoben und gegebenenfalls relaxen. Außerdem wurde ein Kleinkindspielplatz angelegt und bestimmte Bereiche mit verschiedenen attraktiven Gerätschaften sind für weitere Altersgruppen vorgesehen. Die Herstellungskosten für das spektakuläre Freizeitangebot wurden für 370.000 Euro vergeben und mit 160.000 Euro aus der LEADER-Förderung bezuschusst.



Mit einem bunten In- und Outdoor-Programm, wurden als Willkommensgruß unter anderem Sekt und leckeres selbstgemachtes Eis angeboten. Auftritte, auch unter Mitwirkung des Publikums, wie die Tanz- und Gesangauftritte der Inklusionsgruppe der Tanz-



schule Nadansja, die Darbietungen des Kindergartens, der Grundschule und der Tanzmäuse wurden frenetisch gefeiert und mit großem Applaus belohnt. Weitere bunte, informative Angebote waren ein Kinderquiz, musikalische Unterhaltung mit dem Vororchester Juka, eine Videovorstellung der Aitracher Vereine sowie lustige Gruppenfotos aus der Fotobox.



Weitere heiß ersehnte Höhepunkte waren die fachkundigen, kompetenten Einführungen in die vielen Fitnessgeräte, wo sich dann Jung und Alt austoben und versuchen konnten.

