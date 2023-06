AitrachTreff-Gelände vorläufig gesperrt

Von: Olaf Schulze

Schauen ist erlaubt, genutzt kann die Freizeitanlage momentan leider nicht. © Olaf Schulze

Aitrach - Am 13. Mai wurde die Eröffnung des Freizeitgeländes AitrachTreff, und hunderte Besucher strömten in die Festhalle und auf das Gelände, das eine Bereicherung für die Bevölkerung zur Freizeitgestaltung darstellt. Seither ist der Platz genau zu dem geworden, was sich alle vorgestellt haben. Hier können sich Jung und Alt an den verschiedensten Gerätschaften versuchen und austoben oder relaxen.

Nun musste das Gelände in Aitrachs Ortsmitte zwischen Grundschule und Turnhalle leider vorübergehend gesperrt werden. Grund hierfür: Es wird ein Rollrasen verlegt und Blühstreifen angesät. Die war bereits viel früher geplant, fiel aber den Dauerregentagen im April/Mai im wahrsten Sinne ins Wasser. Die Flächen brauchen nun voraussichtlich einige Wochen Ruhe.

