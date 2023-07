Allgäu CleanUP Days: Memminger Stadtbachhexen sammeln Müll auf

Von: Rainer Becker

Erfolgreiche Ausbeute: Die Stadtbachhexen nach der Müllsammlung. © privat

Memmingen – Memmingen machte erstmalig bei den Allgäu CleanUP Days mit: Von 7. bis 16. Juli 2023 hieß es gemeinsam loszuziehen und Müll zu sammeln. Auch die Stadtbachhexen waren für die gute Sache unterwegs.

Im Kampf gegen die Umweltverschmutzung

Die Narrenzunft Stadtbachhexen e.V. hat sich mit 19 Kindern und Erwachsenen für einige Stunden in den Kampf gegen die Umweltverschmutzung geworfen. In zwei Teams wurden entlang des Stadtbachs über fünf Kilometer zurückgelegt. Vom Freibad bis zur Landesgartenschau wurden insgesamt ganze neun Säcke Kleinstmüll gesammelt. Dabei war das Hauptaugenmerk auf die Scherben, Gläser, Dosen, Flaschen und Zigarettenkippen am Rande des Gewässers gerichtet.



Abenteuerliche Rettung

Der Stadtbach selbst durfte natürlich nicht betreten werden, so dass so manche Aktion – wie bei der Rettung eines Korbstuhls von „Rohrbecks“ –doch recht abenteuerlich und trotzdem lustig war und die gute Laune der Sammler förderte.

