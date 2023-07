Allgäuer CleanUP Days 2023 in Leutkirch

Gemeinsam anpacken und aufräumen. Gäste wie Einheimische ziehen in Kleingruppen los, um die Natur von Müll zu befreien. © Patron Plasticfree Peaks

Leutkirch - Vom 7. bis 16. Juli 2023 heißt es in Leutkirch wieder: Gemeinsam anpacken und aufräumen. Gäste wie Einheimische ziehen in Kleingruppen los, um die Natur von Müll zu befreien. Organisiert wird das Event von der Allgäuer Initiative Patron Plasticfree Peaks, zahlreichen Allgäuer Gemeinden sowie der Allgäu GmbH.

Die Idee dahinter ist einfach: Es machen sich zahlreiche Naturbegeisterte in Kleingruppen auf den Weg, um gemeinsam Müll in den Wäldern, an Seeufern, in Gemeinden, usw. zu sammeln – eben überall dort, wo Müll hinterlassen wurde. Mehr als 900 Personen haben bei den CleanUP Days 2022 mitgemacht und fast 2.000 Kilometer Wegstrecke von Papier, Verpackungen, Flaschen und sonstigem Unrat befreit.

Die Anmeldung und die Koordination der Routen erfolgt über die CleanUP Map (interaktive Karte) auf www.plasticfreepeaks.com/allgaeu.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können hier direkt das Datum und die Route ihrer selbstgewählten Tour festlegen. Das benötigte CleanUP Kit für alle Interessierten, bestehend aus einer recyclebaren und wiederverwendbaren Gewebetasche und einer Zange aus Edelstahl, kann vor dem Abmarsch kostenfrei an einer der zahlreichen Ausgabestellen abgeholt werden. Diese, wie auch die Abgabestationen für den gesammelten Müll, finden sich ebenfalls in der CleanUP Map. Jede Müllsammlerin und jeder Müllsammler hat nach Abschluss der Veranstaltung die Chance auf hochwertige Preise aus dem CleanUP Gewinnspiel.

Parallel zu den ALLGÄU CleanUP Days koordiniert die Allgäu GmbH die erste „Woche der Nachhaltigkeit im Allgäu“. Damit soll das viel diskutierte Thema Nachhaltigkeit für Gäste und Einheimische über Veranstaltungen erlebbar gemacht werden. Alle Veranstaltungen der Partner im Allgäu unter www.nachhaltig.allgaeu.de.

Als Highlight der Woche bieten die Veranstalter eine Austauschplattform rund um das Thema Nachhaltigkeit. Diese findet am 15. Juli 2023 von 9 - 14 Uhr auf dem Residenzplatz in Kempten statt. In entspannter Atmosphäre soll Wissen an die Besucher vermittelt, gleichzeitig aber auch der Austausch untereinander gefördert werden. Abends wird der gemeinsame Erfolg im Künstlerhaus Kempten bei einem Konzert der drei Wiener Musikerinnen von „My Ugly Clementine“ gefeiert.

Informationen und Anmeldung unter www.plasticfreepeaks.com/allgaeu

„CleanUp Kits“ in der Touristinfo erhältlich

In Leutkirch gibt es die kostenfreien „CleanUp Kits“ in der Touristinfo, Marktstraße 32. Der gesammelte Müll kann vom 7. – 16. Juli an der öffentlichen Müllentsorgungsstation beim Leutkircher Bauhof, Brühlstraße 23, abgegeben werden.

