Allgäuer Heavy Metal Band Mystic Prophecy schwimmt weltweit auf Erfolgswelle

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Die Allgäuer Heavy Metal Band Mystic Prophecy feiert mit ihrem zwölften Studioalbum „Hellriot“ Charterfolge weltweit. © privat

Allgäu –„Man denkt sich manchmal – wir leben den Traum“, sagt Roberto Dimitri Liapakis, Gründer und Leadsänger der Heavy Metal Band „Mystic Prophecy“. Die fünfköpfige Gruppe aus Bad Grönenbach ist bereits seit zwei Jahrzehnten eine weltweite Szenegröße in der Heavy Metal Welt. Der Erfolg ihres im Mai erschienen zwölften Studioalbums „Hellriot“ überraschte sie dennoch. „Das neue Album hat sich in einem Monat besser verkauft als unser letztes – mit dem wir schon sehr erfolgreich waren – in drei Jahren“, erzählt Liapakis stolz.



Diesen Eindruck bestätigen auch die Zahlen. Top-Ten-Platzierungen in den iTunes-Album-Charts in Schweden und Finnland sowie in den Billboard-Hard-Music-Albums-Charts in den USA, dazu unter den Top 50 in den deutschen Album-Download-Charts sowie in den Album-Charts. Frontsänger Liapakis betont, dass die Erfolge vor allem eines seien – das Ergebnis harter Arbeit. Hellriot ist das zwölfte Studioalbum der Band seit der Gründung 2001. Regelmäßig gehen sie auf Tour in Deutschland und in der ganzen Welt, spielen sowohl auf den großen Bühnen wie Wacken oder „Rock of Lakes“ in der Schweiz, als auch auf kleineren, etwa im Memminger Kaminwerk. Dadurch habe die Gruppe viele treue Fans, so der 56-jährige Liapakis. Hinzu komme die neue digitale Welt. Die bringe Bands zwar Nachteile, insbesondere in Hinblick auf eine angemessene Bezahlung. Gleichzeitig ermögliche sie es aber, weltweit neue Fans zu gewinnen und diese führten zu besseren Chartplatzierungen. „Es gibt kein schwarz oder weiß in der digitalen Musikszene. Ich sehe einige Entwicklungen sehr kritisch, aber der digitale Wahnsinn ist nicht nur schlecht“, fasst Liapakis zusammen.



Für Mystic Prophecy geht es in den kommenden Monaten mit Auftritten rund um den Globus weiter. In die Region kommen sie im September wieder mit Auftritten in Stuttgart und in Immenstadt. Ein Gig, auf den sich Liapakis und seine Gruppe freuen, wird „70000 Tons of Metal“. Das ist ein Trip in die USA und mit einer mehrtägigen Fahrt mit einem Kreuzfahrtschiff in die Karibik, bei welchem Heavy Metal Bands vor tausenden Fans auf dem Schiff auftreten.



Trotz ihrer Erfolge haben die Musiker die Bodenhaftung nicht verloren. Alle arbeiten nebenher in „normalen“ Jobs, haben ihre Familien und Freunde im Allgäu. Frontsänger Roberto Dimitri Liapakis fasst zusammen: „Wir genießen die aktuelle Situation, denn wir wissen: Es ist ein Privileg, aus seinem Hobby solche Erfolge entwickeln zu können, die Welt zu bereisen und dabei auch noch Geld zu verdienen.“

