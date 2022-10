Allgäuer Kultureinrichtungen warnen vor Museumsschließungen

Das Antonierhaus in Memmingen beherbergt mit dem Antoniter-Museum und dem Strigel-Museum gleich mehrere Museen. © Stadt Memmingen

Allgäu - Die Familien Museen Allgäu, derzeit insgesamt 16 Kultureinrichtungen, darunter drei Museen aus Memmingen, schließen sich in einer gemeinsamen Presseerklärung dem Statement der Arbeitsgemeinschaft der Museen in Bayern an und sagen „Nein zu Museumsschließungen!“

„Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg und nun eine europäische Energiekrise, deren Auswirkungen noch nicht abschätzbar sind. Diese Ereignisse haben weitreichende Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, unser Miteinander und auf unsere Kultur. Die steigenden Energiepreise werden ein breitflächiges Handeln der öffentlichen Hand zur Folge haben, bei der auch unpopuläre Maßnahmen nicht auszuschließen sind“, befürchten die Allgäuer Familien Museen.

Schon in der Corona-Krise waren Kultureinrichtungen die ersten Leittragenden der Maßnahmenbeschlüsse

Diese Überlegung sei bedauerlicherweise schon bei der Corona-Krise ausschlaggebend gewesen. Die Museen zählten damals, neben Theatern und Konzert-Veranstaltungen, mit zu den ersten Leidtragenden der Maßnahmenbeschlüsse. Theater und Konzertveranstaltungen fanden eine Lobby, die Museen seien vergessen worden. Dies müsse in Zukunft vermieden werden. Die Museen verwahren und bewahren wertvolles Kulturgut für die Gesellschaft, die ohne Geschichte und Kultur ihre Identität verlieren würde. „Kultur verbindet und fördert gegenseitiges Verständnis und ist die Basis für unser Miteinander. Ein Umstand, der durch den Krieg in der Ukraine deutlich wird. In der Ukraine werden gerade auch Kultureinrichtungen zerstört, um der Gesellschaft ihre Kultur und Identität zu nehmen“, so die Initiatoren.

Kulturelles Gedächtnis: Museen vom Gesetzgeber verpflichtet, Kulturgut zu schützen

Und weiter: Die Museen wurden vom Gesetzgeber dazu verpflichtet Kulturgut zu schützen. Dazu mussten sie sich gut aufstellen, mussten die geforderten klimatischen und sicherheitstechnischen Bedingungen herstellen, die in Leihverträgen und mit den Versicherungen schriftlich fixiert sind. Das Wort »Schließungsszenario« dürfe deshalb keine Alternative für die Aufrechterhaltung eines Museumsbetriebs sein. Museen erweiterten nicht nur mit Ausstellungen das Wissen, sie seien vor allem auch Verwahrorte für kunst- und kulturgeschichtliche Objekte und Gegenstände. „Museen sind unser kulturelles Gedächtnis, dessen Erhalt und Weiterentwicklung hohe Relevanz haben muss.“

Natürlich wisse man, dass es ohne Einsparungen nicht geht. Dies treffe die vielen kleinen Museen besonders hart, die ohnehin schon am Limit arbeiten, um die vertraglich festgelegten Leih- und Versicherungsbedingungen zu erfüllen. Und natürlich wollen alle Energie sparen und würden dies auch schon dort wo es geht tun. Daher werden alle Verantwortlichen um einen maßvollen Umgang bei den kommenden Entscheidungen und Maßnahmen zur Reduktion der energetischen Haushalte gebeten. Wie die Archive und Bibliotheken müssten Museen sehr sorgsam behandelt werden, da sie ganz wesentlich zum Erhalt unseres Kulturgutes beitragen. Und vor allem seien sie Lernorte der Gesellschaft, vor allem für Familien. „In dieser Hinsicht sind auch Museen systemrelevant. Daher brauchen sie Unterstützung von ihren Trägern und von der Politik, damit in energiesparende Beleuchtung, neue Technik sowie moderne Heiz- und Kühlsysteme zukunftsorientiert investiert werden kann“, so die Museumsbetreiber. Museen dürften zu keiner reinen Verfügungsmasse bei möglichen Schließungsszenarien werden! Gerade sie sollten der Bevölkerung günstige und auch behagliche Freizeit-Möglichkeiten bieten, vor allem wenn die Kaufkraft schwindet, Urlaube im Zuge der Inflation nicht mehr möglich sind und konsumfreie, öffentliche Orte Mangelware werden. Zugleich sei Kultur der Anker unsere Demokratie in schwierigen Zeiten.

Die Familien Museen Allgäu im Oktober 2022:

