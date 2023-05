Allgäuer Literaturfestival 2023: Annika Reich las aus ihrem Roman „Männer sterben bei uns nicht“

Von: Regine Glöckner

Bei der Lesung im Alten Ziegelwerk (v. links): Autorin Annika Reich und Moderatorin Dr. Sylvia Heudecker. © Glöckner

Erkheim - „Männer sterben bei uns nicht“ - Vor ein paar Wochen erschien der so betitelte, fünfte Roman von Annika Reich. Die gebürtige Münchnerin las daraus im Alten Ziegelwerk Lerchenberg vor viel Publikum. Moderiert von Dr. Sylvia Heudecker von der Schwabenakademie Irsee, die die Lesung im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals ausrichtete.

Die 2015 in Berlin erlebte massive Migrationswelle hatte bei der Schriftstellerin für einen tiefen Einschnitt gesorgt. Annika Reich wurde damals zuerst als Flüchtlingshelferin aktiv und dann Mitbegründerin sowie künstlerische Leiterin des Aktionsbündnisses „Wir machen das“ und „Weiter Schreiben“, dem renommierten Portal für Literatur aus Kriegs- und Krisengebieten. Und in diesem Zusammenhang lässt sie den Satz fallen, dass sie „als Romanautorin eine Antisozialarbeiterin“ sei; denn fürs Schreiben brauche man Zeit. Viel Zeit, die sich die so selbstreflektierte und selbstbewusst-verbindliche Autorin dann genommen hat.

Warum sterben Männer bei ihr nicht? Weil es sie nicht gibt, denn „die Männer kamen und gingen“ im Frauenhaushalt, den Reich umschreibt. Im Zentrum drei Damen: die (über)mächtige Großmutter, die nixenhaft anmutende Mutter und die zehnjährige Luise, die beim Angeln auf eine erste Leiche trifft. Vermeintlich ihre ins Internat verbannte Schwester. Reich erzählt und schreibt erlesen, kristallin, schnörkellos. Geheimnis, Schuld, Scham und Verrat sind ihr Thema, sie wechselt durch Zeiträume und gern die Perspektiven, ausgehend von der Beerdigung der Matriarchin. Dabei bekennt die Autorin zugleich, wie sehr sie „das Gerangel mit ihrer Lektorin“ schätzt.

Ihr Roman mit insgesamt sieben weiblichen Figuren ist kein „Frauenroman“. Er ist ein frauensystemisches Beziehungspuzzle, in welchem „die Männer mir jetzt auch gar nicht gefehlt haben“, so Reich. Mit „man führt Muster weiter, die man gar nicht mag“ oder, dass ihre „Kapitel wandern“, umreißt sie sehr sympathisch ihre Art zu schreiben: irgendwie ins Offene, sie nimmt Bilder auf und verschriftlicht ihre Vorstellungen. So, wie etwa das prächtige „Anwesen“ der Damen die Adresse „Patriarchat“ tragen könnte; gestickt aus einem Kreuzstichmuster.

