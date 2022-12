Endlich wieder Weihnachtsmarkt in Babenhausen

Von: Tom Otto

Der Babenhauser Weihnachtsmarkt findet wie früher rund ums leider noch nicht wieder verpachtete Gasthaus Rössle statt. © Tom Otto

Babenhausen - Nachdem zuletzt vor drei Jahren der traditionelle Weihnachtsmarkt gefeiert werden konnte, gab Kay-Uwe Bertram, der Vorsitzende der Gewerberegion Babenhausen als Veranstalter, Anfang November grünes Licht. Wie schon früher soll der Babenhauser Weihnachtsmarkt wieder am dritten Adventswochenende rund ums „Rössle“ Ecke Schrannenstraße und Rechbergstraße stattfinden.

Auf dem großen Parkplatz an der Rechbergstraße sind die verschiedenen Stände für das leibliche Wohl mit Getränken und traditionellen Köstlichkeiten untergebracht. In der Schrannenstraße und dem Parkplatz hinterm „Rössle“ tummeln sich die Vereine sowie die örtlichen Einzelhändler mit Weihnachtsgeschenkangeboten und Tombola. Vor dem „Rössle“ wird es erneut eine Bühne mit traditionellem, weihnachtlichem Kulturrahmenprogramm geben. Bertram betonte bei der Vorstellung des Projekts, dass man ausdrücklich kein Angebot von weit gereisten Händlern und Waren machen wollte, sondern den örtlichen Vereinen, Initiativen und Händlern die Möglichkeit bieten will, sich mit ihren Aktionen zu präsentieren. Es geht ihm vor allem um die Stärkung der Dorfgemeinschaft im Fuggermarkt. Auf die Anwesenheit der Krippen-Tiere wie Esel und Schafe haben die Verantwortlichen aus Gründen des Tierwohls und der Betreuungslogistik verzichtet. In früheren Jahren wurde immer wieder beobachtet, dass die Tiere mit für sie unverträglichen Speisen gefüttert wurden.

Der Babenhauser Weihnachtsmarkt ist am Samstagnachmittag, 10. Dezember, von 16 bis 22 Uhr geöffnet sowie am Sonntag, 11. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.

