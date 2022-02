Amazon-Rückzug am Allgäu Airport

Von dem Vorhaben, ein Verteilzentrum mit einer Gebäudegröße von circa 5.600 Quadratmetern in der Nähe des Allgäu Airport zu errichten, ist das US-Unternehmen abgerückt. Die Pläne waren Ende 2020 bekannt geworden. © Amazon

Memmingerberg – In einer Pressemeldung teilt der Allgäu Airport mit, dass Amazon wohl einen Rückzieher von der geplanten Ansiedelung in Memmingerberg macht. Aufsichtsrat und Geschäftsführung des Flughafens Memmingen „bedauern die Entscheidung von Amazon, nicht als Mieter in eine vom Airport geplante Logistikimmobilie einzuziehen“.

„Nach monatelangen konstruktiven Gesprächen und der Perspektive, eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt mit einem Standort am Allgäu Airport ansiedeln zu können, sind wir natürlich enttäuscht. Wir können diese Entwicklung letztlich aber verstehen, hat sich das Verfahren doch sehr lange hingezogen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.



Da neben baurechtlichen Fragen auch die luftrechtliche Genehmigungsfähigkeit zu klären war, handelte es sich um ein komplexes Verfahren, das mehr Zeit in Anspruch genommen hatte als ursprünglich erwartet und geplant war. „Gerne hätten wir mit Amazon einen hoch innovativen, international agierenden Konzern und solventen Mieter gewonnen.“



Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt ein Amazon-Sprecher mit: „Für das Projekt in Memmingen haben wir uns entschieden, es nicht weiter zu verfolgen. Das Projektvorhaben ist für uns nicht in einem wirtschaftlichen Rahmen zu realisieren. Wir haben andere Möglichkeiten gefunden, unser bestehendes Netzwerk zu optimieren, damit Kunden ihre Bestellungen in der Qualität erhalten, die sie von Amazon erwarten.“



Seitens des Allgäu Airport ist man dennoch nach wie vor von dem jetzt entwickelten Konzept eines CO²-neutralen Green Warehouse überzeugt. „Die Airport Energie Management GmbH und ihre Partner – vor allem die Alois Müller GmbH – haben ein technologisch wie ökologisch hoch interessantes Konzept erarbeitet, das den Standort Flughafen stärken wird und attraktiver macht“, so die Verantwortlichen weiter. Deshalb werde man das Genehmigungsverfahren auch weiter fortsetzen. Das Bau- und Betriebskonzept sei zukunftsgerecht und habe „die Leistungsfähigkeit aller beteiligten Firmen und des Standortes zu großer Kreativität veranlasst und neue Ideen entwickeln lassen.“



Auch für den Arbeitsmarkt hätte Amazon als Mieter zusätzliche Impulse gesetzt: In Spitzenzeiten wären bis zu 200 Arbeitsplätze geschaffen und weitere 400 bis 600 bei mittelständischen Lieferpartnern induziert worden. Insofern werde sich der Flughafen Memmingen weiter um die Ansiedlung attraktiver Unternehmen bemühen. (MK/es)