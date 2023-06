Amendingen: Faustballmänner in der Landesliga und Jugend bei Bayerischen Meisterschaften im Einsatz

Am Sonntag heißt es „Volle Kraft voraus“ für Christoph Holzheu und die Faustballer des SV Amendingen. Die Meisterschaft winkt. © Theim, SV Amendingen

Amendingen - Wichtige Entscheidungen fallen am Wochenende in den Faustballligen mit Amendinger Beteiligung. Das erste Männerteam kämpft am Sonntag ab 10 Uhr in Landshut um den Meistertitel. Die beiden weiblichen Jugendteams der U18 (Samstag ab 10 Uhr) und U14 (Sonntag ab 10 Uhr) nehmen in Neugablonz an den Bayerischen Meisterschaften teil.

Das erste Männerteam des SVA (Tabellenzweiter 10:4 Punkte) gastiert am Sonntag ab 10 Uhr beim Tabellenführer TG Landshut (11:3 Punkte). Dabei wird womöglich das direkte Duell gegen die Niederbayern entscheidend sein im Kampf um den Meistertitel. Verbunden damit wäre der direkte Aufstieg in die Bayernliga. Gegenüber Landshut hat der SVA das vermeintlich leichtere Restprogramm. Aber auch die Kontrahenten aus München – nämlich Weißblau Allianz (fünfter Platz 6:8 Punkte) und T05 (Tabellenletzter 0:14 Punkte) dürfen Spielertrainerin Alex Prem und ihre Mannschaft nicht unterschätzen.

Zeitgleich mit den Erwachsenen (Sonntag 10 Uhr) spielt die weibliche U14 des SV Amendingen in Neugablonz die Bayerische Meisterschaft. Der Bayerische Vizemeister aus der Hallensaison möchte seinen Erfolg unbedingt wiederholen und sich damit für die Süddeutsche Meisterschaft qualifizieren. Die Vorrundengegner standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Teilnehmer könnten Segnitz, Schwabach, Tannheim, Erolzheim, Hallerstein, Stammbach oder Thiersheim sein. Bereits am Samstag ab 10 Uhr nimmt auch die weibliche U18 des SVA in Neugablonz an der Landesmeisterschaft teil. Auch hier stand der Spielplan noch nicht fest. Gegner der SVA-Mädels könnten aber sein: Neugablonz, Tannheim, Stammbach, Herrnwahlthann und Thiersheim.