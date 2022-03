BUND Naturschutz läutet die Krötensammelsaison 2022 ein

Teilen

Sobald die Temperaturen steigen, beginnen die Kröten und Frösche aus ihrer Winterstarre zu erwachen und ziehen sich zur Paarung an ihre Laichplätze zurück. © MK-Archiv

MM-Eisenburg – Das Tempo 30 -Schild und der Amphibienzaum sind bereits deutliche Hinweise darauf, dass in Eisenburg die diesjährige Krötenwanderung begonnen hat. Die für die Jahreszeit zu milden Temperaturen locken die Amphibien aus ihren Winterquartieren zu den Laichgründen.

Am westlichen Ortsrand befindet sich das wichtigste Amphibienvorkommen auf Memminger Flur. Eine gefährliche Wegstrecke: Die Tiere müssen dort auf dem Weg zu ihrem Laichgewässer zu Hunderten die Amendinger Straße im Bereich der Eisenburger Bleiche überqueren. Seit mittlerweile sechs Jahren organisiert und begleitet der BUND Naturschutz diese Wanderung - unterstützt von den Kindern des Waldkindergartens. Diese übernehmen die Kontrolle der Auffangbehältnisse entlang des Zaunes in den werktäglichen Morgenstunden. Weitere ehrenamtliche Krötensammler/Innen aus Eisenburg und Memmingen übernehmen diese Tätigkeit in den Abendstunden sowie an den Wochenenden.



Runter vom Gas! Autofahrer aufgepasst!

Um Unglücke zu vermeiden und die Gefahren für alle Beteiligten möglichst gering zu halten, ist für die Zeit der Wanderung die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Sammlung auf 30 km/h beschränkt. Weitere Infos zur Ortsgruppe Memmingen im BUND Naturschutz sowie Aktionen gibt es unter www.memmingen-unterallgaeu.bund-naturschutz.de.

(mb/MK)