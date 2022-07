Angriff auf Bürgerbüro von Memminger AfD-MdL Maier

Scheiben eingeschlagen – Staatsschutz ermittelt

Memmingen - Das Büro des schwäbischen AfD-Bezirksvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Christoph Maier in der Memminger Innenstadt ist in der Nacht auf Freitag Ziel eines Angriffs geworden. Unbekannte haben die mit einer Sicherheitsschicht versehenen Fensterscheiben mutmaßlich mit Hämmern eingeschlagen. Der Staatsschutz ermittelt.

Christoph Maier, der auch Memminger Stadtrat und Herausgeber einer Studie zu Straftaten, Strukturen und Finanzierung der Antifa in Schwaben ist, äußert sich in einer Pressemitteilung wie folgt zu dem Angriff: „Es ist anzunehmen, dass hinter dem Anschlag die linksextreme Antifa steckt. Im Rauminneren waren keine Steine vorzufinden. Es wurden also wohl Hämmer oder ähnliche Werkzeuge zum Zertrümmern der Scheiben eingesetzt. Der nötige Planungsgrad hierfür ist typisch für die Antifa-Szene und lässt eine spontane Tat eines Fußgängers beinahe ausschließen. Daher ist es auch richtig, dass der für politisch motivierte Kriminalität zuständige Staatsschutz ermittelt.“

Es sei auch nicht das erste Mal, dass sein Bürgerbüro in Memmingen Ziel eines Angriffs wurde, so Maier weiter. So seien im Juli 2020 die Folierung abgekratzt und Aufkleber hinterlassen worden, im Dezember 2020 haben „mutmaßlich Linksextremisten“ das Büro mit einer szenetypischen Parole beschmiert. Anlässlich einer AfD-Veranstaltung in der Memminger Stadthalle im Juli 2021 verschossen Teilnehmer eines Aufmarsches der ‚Autonomen Bande für den revolutionären Umbruch Memmingen‘ ein rotes, stinkendes Pulver vor dem Büro, so der Abgeordnete und Stadtrat.

Neue Zahlen würden belegen, dass Straftaten gegen die AfD bayernweit immer mehr zunehmen. „Auch im Jahr 2021 war die AfD diejenige Partei, die am häufigsten unter politisch motivierter Kriminalität zu leiden hat“, betont Maier. „Ich fordere daher ein Ende der staatlichen Finanzierung der Antifa und des linksradikalen Straftäters Sebastian Lipp, welche hinlänglich nachgewiesen ist. Außerdem fordere ich ein Verbot der Antifa-Gruppierung ‚Autonome Bande für den revolutionären Umbruch Memmingen‘. Belege für ihr gewaltaffines und totalitäres Gebaren in der Stadt sind ebenfalls nachgewiesen. Der Antifa und ihren Verbündeten in den Kartellparteien sei gesagt: Ich lasse mich nicht einschüchtern und werde weiter eure Machenschaften und Finanzströme offenlegen.“ (MK)