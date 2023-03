Annäherung an „Vor-Corona-Niveau“: Polizeiinspektion legt Memminger Unfallstatistik 2022 vor

Am Kreisel in der Buxacher Straße zeigte sich im vergangenen Jahr endlich der gewünschte Erfolg: Von ehemals 22 Unfällen im Jahr 2020 gingen die Unfallzahlen durch verschiedene polizeiliche Maßnahmen im vergangenen Jahr auf nur noch zwei zurück.

Unfallgeschehen im bayernweiten Trend

Von Tom Otto schließen

Memmingen - Im Verkehrsausschuss der Stadt erläuterte der Leiter des Sachbereichs Verkehr bei der Polizeiinspektion Memmingen, Manfred Guggenmos, vergangene Woche die Verkehrsunfallzahlen in 2022. Sein Fazit lautete: Das Unfallgeschehen in der Stadt liegt im bayernweiten Trend: Noch ist das Niveau der Vor-Corona-Zeit nicht erreicht, die Tendenz aus den drei Corona-Jahren ist jedoch steigend. Lediglich bei den Alkohol bedingten Unfällen gab es eine außergewöhnliche Zunahme.

Ihre Zahl stieg mit 30 im vergangenen Jahr sogar nennenswert über das Niveau aus 2019. Das gelte leider auch für die Zahl der Verletzen bei Alkoholfahrten. Insgesamt wurden 1.579 Verkehrsunfälle in 2022 gezählt. Das sind noch weniger als 2019 und das Gleiche gilt auch für die Zahl der Verletzten nach Unfällen. Guggenmoos gab auch einen Einblick über die verschiedenen Ursachen, die zu den Unfällen führten. Danach gehen über zwei Drittel (über 1.000) davon auf das Konto von nicht ausreichendem Sicherheitsabstand (Auffahren) sowie von Unachtsamkeit beim Wenden, Abbiegen, Ein- und Abfahren. Bei den Wildunfällen zeichnet sich kein klarer Trend ab; wie in den Vorjahren schwankt ihre Zahl wellenförmig, im vergangenen Jahr waren es relativ wenige - insgesamt 48.

Während die Zahl der Radunfälle in Memmingen in den Vor-Corona-Jahren immer weiter abnahm, steigt sie seit 2020 wieder an und erreichte im vergangenen Jahr - anders als bei den Kraftfahrzeugunfällen - sogar ein höheres Niveau als 2019. Das gilt leider auch für die Zahl der verletzten Radfahrer. Auffällig ist auch, dass die Zahl der Radfahrer als Hauptverursacher bei diesen Unfällen ebenfalls über das Vor-Krisen-Niveau gestiegen.

Positive Wirkung von Polizei-Interventionen

Gute Nachrichten konnte Guggenmoos auch vom Unfallgeschehen am Kreisel in der Buxacher Straße im Memminger Westen melden. Bei dieser auf die Straße nur aufgemalten Verkehrslenkungsmaßnahme entwickelte sich in 2020 ein echter „Hotspot“ mit insgesamt 22 Unfällen. Durch intensive Beobachtung, Belehrungen und Verwarnungen sowie immer wieder vorgenommenen Verbesserungen der Ausschilderungen und Warnhinweise konnte hier ein deutlicher Unfallrückgang erreicht werden: Im gesamten vergangenen Jahr waren es nur zwei, was zweifellos als Erfolg gewertet werden dürfe.

