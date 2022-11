Anti-Rassismus Wanderausstellung in Babenhausen

Von: Tom Otto

Teilen

Die Wanderausstellung in der JuBi wendet sich vor allem an Jugendliche und will ihnen im Mitmachmodus Hilfestellung in Fragen von Menschenrechten, Rassismus und Diskriminierung geben. © Tom Otto

Babenhausen - Vom 9. November bis zum 8 Dezember zeigt die Schwäbische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte (JuBi) in ihren Räumen im Fuggermarkt eine Wanderausstellung der Bildungsstätte Anne Frank.

Das Mobile Lernlabor „Mensch, Du hast Recht(e)!“ ist alles andere als eine typische Ausstellung, die Wissen von „oben herab“ vermittelt. Es möchte sein Publikum herausfordern, irritieren und aktivieren. Das Lernlabor wurde von der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank mit Unterstützung von Aktion Mensch als Wanderausstellung für den ländlichen Raum konzipiert, um Jugendlichen die Gelegenheit zu bieten, sich auf interaktive Weise mit Rassismus, Diskriminierung und den Menschenrechten auseinanderzusetzen.

An zahlreichen Stationen werden die Jugendlichen aufgefordert, über Identitäten und Zuschreibungen nachzudenken. Ist es etwa okay, von „Schwarzarbeit“ zu sprechen? Was halten wir für „normal“: Mutter und Vater, zwei Mütter oder zwei Väter? Das Leben im Einfamilienhaus oder in der WG? Wer entscheidet, was „normal“ ist? Eine Station ist dem Thema Datenschutz gewidmet: Vor dem Hintergrund aktueller Debatten um Vorratsdatenspeicherung und Internetüberwachung geht es darum, Jugendliche für einen reflektierten Umgang mit ihren persönlichen Daten zu aktivieren.

Demokratie und Mitbestimmung werden im Mobilen Lernlabor alltagsnah erfahrbar gemacht: Wie finden wir ein Ziel für die Klassenfahrt, auf das alle Lust haben? Setzen wir auf Konsens, Kompromiss oder den Mehrheits-Entscheid? Wie funktioniert eigentlich Demokratie? Im Mobilen Lernlabor werden nicht zuletzt konkrete Handlungsmöglichkeiten vorgestellt und diskutiert: Was tun wir, wenn Neonazis in unserer Gemeinde zu einer Demonstration aufrufen? An wen können wir uns wenden?

Der Besuch der Ausstellung ist kostenfrei für Schulklassen, Jugendgruppen und Einzelpersonen Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr mit Anmeldung. Nach Absprache sind auch individuelle Termine möglich (jubi@jubi-babenhausen.de oder Telefon 08333/92060).