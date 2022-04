Arbeitsagentur hilft ukrainischen Flüchtlingen

Teilen

Die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen und alle ihre Geschäftsstellen stehen Geflüchteten und ihren HelferInnen ab sofort mit umfassender Beratung zur Seite © MK-Archiv

Region - Momentan steht für die meisten ukrainischen geflüchteten Menschen noch das Ankommen in Deutschland und die Sicherung ihrer grundlegendsten Bedürfnisse im Vordergrund. Sind die ersten Schritte erfolgt, ist bei vielen ukrainischen Geflüchteten mit großem Interesse an schneller Arbeitsaufnahme in Deutschland zu rechnen.

Hier stehen die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen und alle ihre Geschäftsstellen Geflüchteten und ihren HelferInnen ab sofort mit umfassender Beratung zur Seite. Dazu gehört die Unterstützung bei der Arbeits- und Ausbildungssuche, wie auch die Beratung zu Qualifizierungen, zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse sowie zu Sprachkursen.

Informationen – auch auf Ukrainisch – finden sich auf der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit www.arbeitsagentur.de/ukraine und speziell für den Agenturbezirk Kempten-Memmingen auf www.arbeitsagentur.de/vor-ort/kempten-memmingen/hilfe-fur-gefluchteteukraine. Auf dieser Seite sind neben den Kontaktdaten der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen Bögen in ukrainischer, russischer und deutscher Sprache eingestellt, mit denen sich ukrainische Geflüchtete für eine Beratung anmelden können. Diese können an die E-Mail-Adresse kempten-memmingen.111-eingangszone@arbeitsagentur.de versendet werden. (MK)