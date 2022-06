Artgemäße Fütterung kommt an: ARGE Heumilch stärkt Allgäuer Bauern

Von: Tom Otto

Teilen

Den Kühen auf dem Milchhof Lerf bei Ottobeuren geht es gut: Sie dürfen mindestens 120 Tage im Jahr auf der Weide oder im Auslauf sein. Eine Anbindehaltung in Ställen ist gemäß dem EU-Gütesiegel verboten. © Tom Otto

Ottobeuren - Während der normale Milchkonsum in Deutschland pro Kopf seit Jahren zurückgeht, können die Heumilch-Bauern Jahr für Jahr einen ansteigenden Verbrauch melden. Wie die ARGE Heumilch vergangene Woche in Dennenberg bei der Pressekonferenz auf dem Milchhof Lerf mitteilte, konnte die Organisation sowohl ein EU-Gütesiegel für die Heumilch erreichen als auch eine Förderung für den Absatz der besonders hochwertigen Milch bekommen.

Bei der Heuwirtschaft handelt es sich um die ursprünglichste Form der Milcherzeugung. An den Lauf der Jahreszeiten angepasst, verbringen Heumilchkühe jeden Sommer auf heimischen Wiesen, Weiden und Almen, wo eine Vielzahl an saftigen Gräsern und Kräutern wächst. Im Winter werden die Tiere mit Heu versorgt. Als Ergänzung erhalten sie Getreideschrot. Gärfutter wie Silage ist strengstens verboten. Sämtliche Produkte werden kontrolliert gentechnikfrei hergestellt.



Nur durch den konsequenten Verzicht auf vergorene Futtermittel wie Silage kann Käse ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und ohne intensive mechanische Behandlung hergestellt werden. Länger reifende Bergkäse, Emmentaler sowie andere Hart- und Schnittkäse können beispielsweise nicht aus Standardmilch hergestellt werden. Aktuell gehen 85 Prozent der Heumilchproduktion daher auch in die Käseproduktion.



Förderung der Artenvielfalt



Die Heuwirtschaftsbauern bewirtschaften ihre kleinen Flächen mosaikartig; das heißt es werden nicht alle Flächen auf einmal gemäht, sondern räumlich versetzt und zeitlich gestaffelt. Dadurch bleibt für Bienen, Schmetterlinge und Niederwild überlebenswichtiger Lebensraum erhalten. Viele Flächen werden erst gemäht, wenn eine Vielzahl von Gräsern und Kräutern in Blüte stehen und die Artenvielfalt am größten ist. Für die so ermöglichte Bestäubung und den Fortbestand der unterschiedlichsten Pflanzen nehmen die Heubauern sogar ein bis zwei Schnitte pro Sommer weniger in Kauf.



Heumilch schützt das Klima



Durch die Bewirtschaftung des Dauergrünlandes bleibt CO 2 im Boden gebunden, der bei Umbruch des Ackers in die Atmosphäre entweichen würde. Grünland speichert sogar mehr Kohlenstoff als Waldboden. Die Heuwirtschaft sei die zukunftsfähige Form der Rinderhaltung, weil sie insgesamt ein um 40 Prozent geringeres Treibhauspotenzial aufweist als industrialisierte Systeme.

In Deutschland liegt der Marktanteil der Heumilch momentan noch unter einem Prozent der gesamten Milchproduktion. „Das muss nicht so bleiben, in Österreich beispielsweise liegt der Heumilchanteil bereits bei über 15 Prozent“, so Christiane Mösl, Geschäftsführerin der ARGE Heumilch Österreich. Im Nachbarland haben sich die Heumilch-Bauern und Käsereien im Jahr 2004 bereits zehn Jahre früher als in Deutschland zur ARGE Heumilch zusammengeschlossen.



Die Heumilchregionen befinden sich vorwiegend in den Alpen, wo Heuwirtschaft seit Jahrhunderten Tradition hat. Hauptproduktionsgebiete sind Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, die Steiermark sowie Bayern, Baden-Württemberg und die Ost- und Zentralschweiz. Im Einzugsbereich unserer Zeitung gehört sowohl der Milchhof Lerf in Dennenberg, der Milchhof Fischer in Eggenthal als auch die Schaukäserei Wiggensbach zur ARGE Heumilch. Für sie ist das Heuwirtschaften nicht nur gut fürs Gewissen, sondern auch fürs Portemonnaie: die Milchpreise für die Heumilchbauern liegen um einiges höher als für die Standardmilchbauern. Geschäftsführer der deutschen ARGE Heumilch ist der Ostallgäuer Milchbauer Markus Fischer aus Eggenthal.