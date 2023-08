Auf dem Dach gelandet: Bei Regen zu schnell auf der A96 unterwegs

Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, prallte gegen die Schutzplanke und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. © Bringezu/AOV

A96/Westerheim - Am Samstagnachmittag (26. August 2023) kam es auf der A96 auf regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Eine 29-jährige Schweizerin war mit ihrem BMW auf der A96 in Richtung München unterwegs, als sie bei Westerheim alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hochfuhr. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug, prallte gegen die Schutzplanke undkam auf dem Dach zum Liegen. Die eingeklemmte Fahrerin musste durch die FFW Erkheim/Schlegelsberg befreit werden. Die schwerverletzte Frau wurde zur Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. Zur Absicherung der Unfallstelle und Bergung des Unfallfahrzeuges musste die Fahrbahn in Richtung München für 1 ½ Stunden komplett gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 40.000 Euro beziffert.

