Auffahrunfall und Folgeunfall auf der A7

Auf der A7 kam es am frühen Donnerstagabend in Fahrtrichtung Ulm zu zwei Auffahrunfällen mit hohem Sachschaden. © Merkel

Kirchdorf/Buxheim - Am Spätnachmittag beziehungsweise frühen Abend des Donnerstag, 27. Oktober, kam es zu zwei Auffahrunfällen auf der BAB A7 in Fahrtrichtung Würzburg, bei denen jeweils eine Person leicht verletzt wurde.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf Höhe Kirchdorf an der Iller. Eine 43-jährige Frau reagierte zu spät, als die Pkw-Lenkerin vor ihr verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr ihr mit ihrem Pkw frontal hinten auf. Während die Insassen des vorderen Fahrzeuges allesamt unverletzt blieben, verletzte sich die 43-Jährige glücklicherweise nur leicht, weshalb eine Einlieferung in ein Krankenhaus nicht erforderlich war. An den beiden Pkw entstand hoher Sachschaden, er wurde auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle musste die Feuerwehr Erolzheim den linken und den rechten Fahrstreifen für etwa eineinhalb Stunden sperren. Der Verkehr wurde währenddessen über den Standstreifen geleitet.

Gegen 18.30 Uhr kam es auf Höhe Buxheim dann zu einem Folgeunfall, bei welchem ein 81-Jähriger einer vor ihm fahrenden 38-jährigen Pkw-Lenkerin auffuhr, die aufgrund des Staubeginns kurz nach dem Autobahnkreuz Memmingen bis zum Stillstand abbremsen musste. Hierbei wurde lediglich die Beifahrerin der 38-Jährigen leicht verletzt. Auch bei ihr war eine sofortige Krankenhausbehandlung nicht notwendig. Der Sachschaden bei diesem Unfall wurde mit circa 14.000 Euro beziffert. Das Fahrzeug des 81-Jährigen war nicht mehr funktionstüchtig und wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Er muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

(APS Memmingen)