Neues Design: Logo und Claim orientieren sich am Stadtlogo

Memmingen: „Stadt der Freiheitsrechte“ mit neuem Logo und Claim

Von: Tom Otto

Auf dem Memminger Weinmarkt wurde 1525 Geschichte geschrieben, als die aufständischen Bauern ihre „Zwölf Bauernartikel“ verfassten. Sie gelten als eine der ersten Niederschriften von Menschenrechten in Europa. © Breuninger

Memmingen - Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine neue Marke „Stadt der Freiheitsrechte“ beschlossen. Mit diesen neuen graphischen Elementen will Memmingen nach außen hin dem Projekt „Stadt der Freiheitsrechte“ zu überregionaler Bekanntheit verhelfen. In diesem Zusammenhang wurde auch für die 500-Jahr-Feier der „12 Bauernartikel“ in drei Jahren ein neues Label in Form eines Siegels geschaffen.

Das mit den neuen „Aushängeschildern“ verbundene Kommunikationskonzept soll die Freiheitsrechte von 1525 aus dem historischen Zusammenhang in das Hier und Jetzt transformieren. Freiheitsrechte sollen als Erbe, Verantwortung und Chance, als Projektionsfläche und Möglichkeit dargestellt werden. Der Begriff soll damit auch lebendig als Individualismus und Teilhabe von allen weiterentwickelt werden. Das „jede:r“ soll zugleich Versprechen und Einlösung sein.



Bisher hatte die Stadt bereits auf den Autobahnschildern rund um Memmingen als „Stadt der Freiheitsrechte“ auf sich aufmerksam gemacht. Mit neuem Logo, Claim und Sublogo für die 500-Jahr-Feier hat die Stadt nun eine neue Marke geschaffen, mit der sie sich überregional bekannter machen und positionieren will. © Tom Otto

Das Auswahlverfahren des nun beschlossenen Ergebnisses wurde bereits im vergangenen Sommer begonnen. Von den insgesamt zwölf Agenturbewerbungen wurden zunächst zwei berücksichtigt. Die Entscheidung des städtischen Projektteams fiel schließlich auf die TD Designagentur GmbH aus Heilbronn, die im Dezember 2021 beauftragt wurde. Im Januar 2022 startete die Zusammenarbeit der Agentur und des Projektteams „Stadt der Freiheitsrechte“.



Neues Design: Logo und Claim orientieren sich am Stadtlogo

Das nun gefundene Logo und der Claim „jede:r darf sein“ orientieren sich in ihrer hochformatigen Darstellung am bisherigen Stadtlogo, das vor allem im Tourismus eingesetzt wird. Das Signet für die 500-Jahr-Feier im Jahr 2025 greift das Kramerzunft-Fresko auf und will mit der Form eines Siegel an die historische Herkunft anknüpfen.



Die neuen ‚Elemente sollen ab Ende des Jahres mit der Fertigstellung einer neuen Internetseite eingesetzt werden.

