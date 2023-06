1:4-Auswärtssieg beim VFB Eichstätt: FC Memmingen nimmt erste Hürde in Richtung Regionalliga

Der FCM hat die zweite Relegationsrunde erreicht und kann nun gegen den Regionalliga-Fünfzehnten SpVgg Ansbach aus eigener Kraft den Aufstieg festmachen. © Olaf Schulze

Memmingen – Mit einem deutlichen 1:4-Auswärtssieg beim VFB Eichstätt im Rückspiel der ersten Relegationsrunde um den Aufstieg in die Regionalliga hat der FCM die zweite Runde erreicht und kann nun gegen den Regionalliga-Fünfzehnten SpVgg Ansbach aus eigener Kraft den Aufstieg festmachen.

Die Mannschaft von Trainer Baierl war in Eichstätt von Beginn hellwach. Bereits in der ersten Minute setzte FCM-Spielmacher Trkulja nach einem Freistoß den Ball an die Querlatte und nur wenige Augenblicke später war Eichstätts Keeper Rauh bei einem weiteren Memminger Angriff Endstation. Auf der anderen Seite traf Eichstätts Haubner das Memminger Außennetz. Nachdem in der 17. Spielminute die Eichstätter Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte, gelang Bareis aus kurzer Distanz der Memminger Führungstreffer. Im Anschluss an einen strammen Schuss des Memmingers Noah Müller, der das Ziel nur um Haaresbreite verfehlte und nach einer starken Parade von FCM-Keeper Werdich bei einem Eichstätter Fernschuss kamen die Hausherren besser in die Partie und hätten in der 35. Minute durch Graßl fast den Ausgleich erzielt. Das zweite Memminger Tor fiel, als Fidan nach einer schönen Einzelleistung zunächst den Pfosten traf und Stroh-Engel gekonnt zum 0:2 für die Gäste aus dem Allgäu abstaubte (44.).

In der zweiten Halbzeit setzte Eichstätt zu einem wütenden Dauersturmlauf an. Die FCM-Abwehr hielt dem Druck jedoch stand und was dennoch auf das Memminger Tor kam, war eine sichere Beute des stark haltenden FCM-Keepers Werdich. Den dritten Memminger Treffer erzielte Dominik Stroh-Engel nach einer Flanke des eingewechselten Bettrich im Anschluss an einen Konter (69.). Nach dem Eichstätter Anschlusstreffer zum 1:3 durch Haubner (80.) wurde es noch einmal spannend und der FCM hatte Glück, dass der eingewechselte Eichstätter Meixner mit seinem Kopfball nur die Latte traf (88.) Als der zweite Eichstätter Treffer in der Luft lag, der nach der 0:1-Niederlage des FCM im Hinspiel den Gang in die Verlängerung bedeutet hätte, setzte sich „Youngster“ Noah Müller nach Zuspiel von Fabian Lutz gegen drei Eichstätter schön durch und netzte souverän zum für den FCM erlösenden 1:4 ein (90.). Nach einem erneuten Eichstätter Lattenschuss traf kurz vor dem Schlusspfiff des sicher leitenden Drittliga-Schiedsrichters Assad Nouhoum der eingewechselte Zequiri aus der Distanz noch die Lattenunterkante des verlassenen Eichstätter Tors (90+5) , aber ein 1:5 wäre angesichts des Spielverlaufs und der durchaus vorhandenen Eichstätter Möglichkeiten auch des Guten zu viel gewesen.

Nach diesem verdienten, aber aufgrund des Spielverlaufs etwas zu deutlichen Auswärtssieg beim nun als Regionalligaabsteiger feststehenden VFB Eichstätt hat der FCM in der zweiten Relegationsrunde gegen die SpVgg Ansbach den sofortigen Wiederaufstieg in die Regionalliga nach nur einem Jahr Zugehörigkeit zur Bayernliga Süd selbst in der Hand. Der von Trainer Christoph Hasselmeier betreute Regionalliga-Fünfzehnte aus der Metropolregion Nürnberg hatte nach 14 Siegen bei acht Unentschieden und 16 Niederlagen bis zum Schluss bezüglich des direkten Ligaverbleibs gute Karten und musste erst am letzten Spieltag trotz eines 0:2-Auswärtserfolges beim SV Heimstetten den Gang in die Relegation antreten, nachdem der direkte Konkurrent DJK Vilzing etwas überraschend beim FV Illertissen mit 0:1 gewonnen hatte. In der ersten Relegationsrunde besiegten die Mittelfranken den VFB Gebenbach (Zweiter der Bayernliga Nord) relativ klar mit 1:4 und 2:1. Mit den letzten beiden Siegen in der Liga gegen den FCA II (2:5) und den SV Heimstetten (2:0) haben die Ansbacher somit die letzten vier Pflichtspiele in Folge gewonnen und es ist davon auszugehen, dass sie in den kommenden beiden, wichtigsten Spielen der Saison gegen den FCM diesen Lauf fortsetzen wollen. Der Gesamtsieger aus dem Hin- und Rückspiel, bei dem die meisten geschossenen Tore über das Weiterkommen entscheiden, hat einen Platz in der Regionalliga sicher, während der Verlierer nur aufsteigt, wenn der SpVgg Unterhaching (Meister der Regionalliga Bayern) in der Relegation gegen Energie Cottbus (Meister Regionalliga Nordost) der Sprung in die Dritte Liga gelingt.

FCM und der SpVgg Ansbach am 6. Juni 2023: Anpfiff um 19:30 Uhr

Anpfiff der Begegnung zwischen dem FCM und der SpVgg Ansbach ist am morgigen Dienstag, 6. Juni 2023, um 19:30 Uhr am e-con ArenaPark in der Bodenseestraße in Memmingen. Das Rückspiel steigt am kommenden Freitag (9. Juni 2023) bereits um 18:30 Uhr in Ansbach.

von Georg Piel

