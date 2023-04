Babenhausen: Kultur rund ums Schloss startet

Von: Tom Otto

Das Theater am Espach. © Tom Otto

Babenhausen – Mit einem „Classic Rock“-Konzert der regionalen Formation „Slipped Disc“ im Rössle-Saal startet die Kulturreihe „Kultur rund ums Schloss“ im Fuggermarkt wieder aus dem Winterschlaf. Am Samstag, 15. April, um 20 Uhr liefern die fünf „Rocker“ in ihrem zehnjährigen Jubiläumskonzert ehrlichen Classic Cover-Rock aus den 70er und 80er Jahren.

Eine Woche später, am 22. April, geht’s dann gleich musikalisch weiter mit Schlagern, Oldies und Flower Power-Musik zum Tanzen – ebenfalls im Rössle-Saal. Ab 20 Uhr darf das Tanzbein geschwungen werden. Die Veranstalter versprechen „eine unvergessliche Partynacht mit Live-Gesang, Originalmusik oder Karaoke für Jeden.“

Babenhausen: Kultur rund ums Schloss startet - Weitere Veranstaltungen geplant

Ein Musikkabarett präsentiert das A-capella-Sextetts „Halbadrui“ in breitestem Schwäbisch. Ihr neues Programm „S’LÄABA EABA“ lässt die sechs adrett gekleideten Damen in Kindheitserinnerungen schwelgen und mit viel Humor und Selbstironie von der „Ewigen Liebe“ und ihren Männern daheim erzählen und singen. Das Ganze findet ab 20 Uhr im Theater am Espach statt. Weitere acht Veranstaltungen sind für Mai und Juni geplant, der Kurier wird rechtzeitig darauf hinweisen.

Theaterverein spielt Komödie

Vor dem offiziellen Start der Kulturreihe spielt bereits der „Theaterverein Babenhausen von 1864“ im Theater am Espach die Komödie „Der Neurosen-Kavalier“. Aufführungen gibt es noch am Ostersonntag um 18 Uhr, Ostermontag um 14.30 Uhr und am Samstag, 15. April, um 19.30 Uhr.