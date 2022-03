Babenhauser Frühlingsmarkt abgesagt

Von: Tom Otto

Teilen

Das waren noch lebendige Zeiten im Fuggermarkt, wenn am Palmsonntag der Frühlingsmarkt so wie hier auf unserem Archivfoto aus dem Jahr 2019 Tausende Besucher in die Ortsmitte lockte. Aktuell wird der Markt nun leider bereits zum dritten Mal in Folge abgesagt. © Tom Otto

Babenhausen - Zum dritten Mal in Folge hat die „Gewerberegion Babenhausen“ den Frühlingsmarkt abgesagt, der traditionell am Palmsonntag zum Aufwachen des gesamten Fuggermarktes aus dem Winterschlaf beitrug. Jahr für Jahr kamen um die Zehntausend Besucher; über Hundert Fieranten boten ihre Ware feil, Essens- und Getränkestände versorgten Einheimische und Gäste beim Plausch mit Nachbarn und Bekannten. Ein Karussell und die „Schweinchenbahn“ lockten die Kleinen samt Oma und Opa und der örtliche Einzelhandel lud zum Shopping am verkaufsoffenen Sonntag ein.

Viele Babenhauser hatten sich angesichts des Wegfalls der meisten Corona-Einschränkungen Hoffnung gemacht auf die erste große Begegnungsmöglichkeit seit über zwei Jahren. Zumal in Gemeinden der Region wie in Erkheim oder Krumbach größere Märkte und Aktionen im April stattfinden. Kay-Uwe Bertram, Vorsitzender der „Gewerberegion“, verweist auf die lange Vorlaufzeit in der Organisation des Frühlingsmarktes und ein für den Verein akzeptierbares Hygiene-Konzept. Im Januar, als man im Verein darüber entscheiden musste, sei das alles noch nicht absehbar und klar gewesen.





Einzelhandel mit Bauchschmerzen

Den Einzelhändlern bereitet die Absage des traditionellen Frühjahrsmarktes am Palmsonntag große Bauschmerzen. Bei einem Treffen einiger Einzelhändler weisen viele auf die schwierige Lage im Einzelhandel hin. Bis Weihnachten vergangenen Jahres kamen die meisten inhabergeführten Geschäfte so eben noch über die Runden. Doch seitdem spitzt sich deren Lage dramatisch zu. Im ersten Quartal des neuen Jahres gingen die Umsätze bei fast allen um mindestens die Hälfte zurück. „Dass der Palmsonntagsmarkt nun wieder abgesagt wurde, stellt für alle ein großes Problem dar,“ so Anne Walcher vom gleichnamigen Geschäft „Auf der Wies“. Traditionell sei der Markt für die meisten von ihnen „der Startschuss“ für die kommende Saison gewesen, hätte nicht nur zählbaren Umsatz gebracht, sondern auch viele neue Kunden aus dem Ort und der Umgebung. Darüber hinaus sei der Frühjahrsmarkt ein sichtbares Zeichen der Lebendigkeit in Babenhausen gewesen, eine Eigenschaft, von der seit einiger Zeit nicht mehr viel zu sehen sei. Die zunehmenden Ladenleerstände und die Reduzierung der Begegnungsorte wie Cafés oder Gastro-Ecken lade tatsächlich nicht unbedingt zum Bummeln und Verweilen ein.





„Corona-Maßnahmen waren ein Förderprogramm für den Internethandel“

Viele klassische Einzelhandelsgeschäfte gibt es nicht mehr im Fuggermarkt. Nach und nach haben sich viele von ihnen zurückgezogen – meist wegen fehlender Nachfolger, die eine Geschäftsübergabe ermöglicht hätten. Die Ladenleerstände nahmen in den vergangenen Jahren zu und die Corona-Maßnahmen haben ebenfalls nicht zu einer florierenden Geschäftsentwicklung beigetragen. Hinzu kamen die steigenden Preise in den ersten Wochen des Jahres und nun noch die Verunsicherung durch den Krieg in der Ukraine mitsamt den explodierenden Energiekosten für die Wohnung und das Auto.



Bürgermeister Otto Göppel bedauerte die aktuelle Entwicklung, Förderprogramme für Gemeinden zur Unterstützung der örtlichen Einzelhändler seien ihm leider nicht bekannt. Er sprach sich für ein Treffen von Gemeinde, Gewerbeverein und Einzelhändlern unter Beteiligung eines externen Beraters aus, der bei der Suche nach Fördermöglichkeiten und praktischer Unterstützung behilflich sein könnte. Mittlerweile gibt es dazu bereits einen ersten Termin noch vor Ostern mit der Hoffnung auf Verbesserung der Situation.