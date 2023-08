Full house bei Babyempfang im Memminger Rathaus

Glücklich strahlten Franziska und Franz mit ihrer kleinen Franca Filippa in die Kamera: Jan Rothenbacher (l.) und Margareta Böckh (r.) überbrachten neben Glückwünschen auch ein Halstuch mit dem Aufdruck „Kleine Memmingerin“. © V. Weyrauch/ Pressestelle Stadt Memmingen

Memmingen – Die Rathaushalle war beim 19. Babyempfang gut gefüllt. 28 neugeborene Memmingerinnen und Memminger waren mit ihren Familien gekommen, um einen geselligen Nachmittag zu verbringen.

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher begrüßte die kleinen und großen Gäste: „Ein herzliches Willkommen hier im Rathaus. Es freut mich sehr, dass so viele gekommen sind. Wir möchten ihnen mit diesem Empfang auch die Möglichkeit bieten, Anschluss an andere Eltern zu finden, die sich in der gleichen Lebensphase befinden.“ Babyempfang-Initiatorin und Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh machte deutlich, dass die Stadt mit dem Babyempfang zeigen möchte, wie groß doch die Freude über so viele Kinder in Memmingen ist. Gemeinsam mit dem Stadtoberhaupt überreichte sie den kleinen Neubürgerinnen und Neubürgern ein Halstuch als Willkommensgeschenk.

