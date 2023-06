Bad Grönenbach: Rainer Maria Schießler begeistert beim Allgäuer Literaturfestival 2023

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Pfarrer Rainer Maria Schießler begeisterte die Gäste im ausverkauften Postsaal mit seinem zweistündigen Auftritt im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals 2023. © Gunderlach

Bad Grönenbach – Im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals 2023 trat der Pfarrer Rainer Maria Schießler in Bad Grönenbach auf. Vor gut 200 Menschen las er aus seinem aktuellen Buch „Hoffnung – gerade jetzt!“, überzeugte das Publikum aber noch viel mehr mit seinen Fähigkeiten als Stand-up-Comedian, der auch die ernsten Töne beherrscht.

Während seines gut zweistündigen Auftritts nahm der Pfarrer von St. Maximilian in München einige Themen ins Blick- bzw. Sprachfeld: Krieg, Klimaproteste, Corona, Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche und die auch damit zusammenhängende Austrittswelle oder die schwierige Saison des FC Bayern (zur Zeit des Auftritts „nur“ Tabellenzweiter) – 1860-Fan Schießler lies wenig aus. Der für seine unkonventionelle Arbeit bekannte Pfarrer schaffte es dabei mit Sätzen wie „Ich lasse mir doch von blödem Bodenpersonal meinen Himmel nicht versauen“, oft für lautes Gelächter zu sorgen. Dieses lockere Herangehen an die wichtigen und weniger wichtigen Fragen des Lebens machten Schießler zu einem der bekanntesten Pfarrer Deutschlands. Er schreibt regelmäßig Bücher, ist gefragter Interview- und Gesprächspartner und hatte sogar mal eine eigene Talkshow im Bayerischen Rundfunk.

Doch trotz seiner oftmals deutlich liberaleren Ansicht als die seiner Kirche, merkt man dem 62-Jährigen jede Sekunde an, wie wichtig ihm der Glaube ist und wie sehr ihn das Abwenden so vieler von der katholischen Kirche schmerzt. Er spreche mit jeder und jedem, der die Kirche verlassen möchte und laufe ihnen nach, um sie dort abzuholen, wo sie glauben, die Kirche könne es nicht mehr. „Bei uns kann keiner austreten, weil wir mitgehen“, fasste er seine Leitlinie in St. Maximilian zusammen.



Schießler erzählte dem Publikum auch, wie sein aktuelles Buch „Hoffnung – gerade jetzt!“ entstand. Nach einem schweren Unfall beim Wandern musste er mehrere Wochen im Krankenstand zuhause bleiben. In dieser Zeit entstand die Idee, ein Buch zum Thema Hoffnung zu schreiben. Er habe vor allem ausdrücken wollen, was mit ihm im Moment des Unfalls passiert sei und wie er wieder Hoffnung schöpfte. Zum Abschluss seines Auftritts in Bad Grönenbach las er die letzten Seiten des Buchs vor. Das Publikum zeigte sich begeistert und bedachte Rainer Maria Schießler mit großem Applaus.

