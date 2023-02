Memmingen: CSU-Neujahrsempfang im Zeichen des Wahlkampfs

Von: Tom Otto

Teilen

Mit der Bayernhymne am Schluss wurde der Zusammenhalt in der CSU für die künftigen Wahlen bestärkt. Im Bild von links Margaretha Böckh, 2. Bürgermeisterin, Markus Söder, Anne Bartsch, Spielerin der Indians Memmingen, Klaus Holetscheck und Manfred Schilder. © Tom Otto

Memmingen - Es war ein besonderes Gastspiel, das am vergangenen Mittwochabend (1.2.2023) im Landestheater für ein volles Haus sorgte. Trotz der gelungenen, heiter-besinnlichen musikalischen Umrahmung von Annette Weber am Akkordeon und Konstanze Kraus an der Harfe war es kein Musical, das gegeben wurde. Um im Jargon zu bleiben: Es könnte eine eher zeitgenössische, humorvolle Inszenierung des Heldenepos’ „Die Drei Musketiere“ gewesen sein.

Die Protagonisten in der Reihenfolge ihrs Auftrittes: CSU-Kreisvorsitzender, Memminger Stadtrat und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Memmingens Oberbürgermeister und CSU-Kandidat zur anstehenden OB-Wahl am 5. März Manfred Schilder und Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder, der die Landtagswahlen am 8. Oktober gewinnen will – alle drei gut gelaunt im Auftrag der Gerechtigkeit, des Fortschritts und für eine sichere Zukunft unterwegs. Das Publikum wurde bestens unterhalten und war entsprechend begeistert.

Den Anfang machte Klaus Holetscheck, dem es auch gleich „um die große Linie und die Themen, die uns bewegen“ ging, denn „Theater haben wir in Berlin schon genug!“ Er dankte vor allem dem medizinischen Personal in den Krankenhäusern, die in der Corona-Zeit über sich hinauswuchsen und erheblich dazu beitrugen, die Krise zu meistern. Es gelte nun nicht nur zu applaudieren, sondern auch endlich die Bedingungen im Gesundheitswesen zu verbessern. Sein Dank galt auch den vielen familiengeführten Unternehmen und Handwerksbetrieben in der Region, die die Grundlage für das wirtschaftliche Wohl legten. Mit Blick auf die Debatten über die so genannten „Berliner Silvesterkrawalle“ lobte er auch die bayerische Sicherheitspolitik und rief den Polizisten zu „Wir stehen hinter Ihnen!“ Einen besonderen Dank sprach er auch Memmingens OB Manfred Schilder aus: Der habe „in den letzten Jahren unglaublich viel bewegt in der Stadt, vom Flughafen bis zur Hochschule und zum Klinik-Neubau, der seinesgleichen sucht und die Strukturen des Gesundheitsstandortes bewegen wird.“

Manfred Schilder nahm den Ball gerne auf und zeigte sich zuversichtlich, heiter und selbstbewusst, weitere sechs Jahre als OB in Memmingen zu arbeiten: „Ich fühle mich befähigt, dieses Amt weiter auszufüllen“. Er komme aus Memmingen, habe die meiste Zeit seines Lebens hier verbracht und kenne die Stadt. Er wisse, welche Vorstellungen und Wünsche die Menschen hier haben. Er lege großen Wert auf das Miteinander, sei belastbar und will was bewegen. Ob sein bisheriges Wirken alles ausreichend war, müssten andere am 5. März bewerten.

In seiner Schaffens-Bilanz führte er die relativen Erfolge im bayerischen Vergleich in der Corona-Bewältigung an, lobte das erfolgreiche Wagnis in dieser Krise das „junge Theater“ am LTS installiert zu haben, die aufgestellten Konzepte in der Stadt zu den Themen Klima, Senioren, Integration und öffentlicher Nahverkehr. Ja, es habe auch Niederlagen gegeben: So sei es nicht gelungen, IKEA in die Stadt zu bekommen. Doch auch in der Niederlage stecke eine Chance: Mit dem Grundstückserwerb von IKEA habe man die Grundlage für den Klinik-Neubau gelegt, dem größten Infrastrukturprojekt der Region auf absehbare Zeit. All das sei nicht ohne die Unterstützung der CSU und der Bayerischen Staatsregierung möglich gewesen, so Schilder.

Die Aufgaben, die künftig bewältigt werden müssten, seien die Energiekrise, die Neuordnung der Stadtwerke, eine ausreichende Anzahl von Haus- und Fachärzten nach Memmingen zu bekommen und die Verwaltung noch näher an die Bürger zu bringen. Die Digitalisierung und der Dialog mit den Bürgern solle noch weiter vorangetrieben werden. Für all das sei er zuversichtlich, es noch einmal für weitere sechs Jahre zu schaffen.

„Freistaat statt Zwangsstaat“

Der „Star“ des Abends war zweifellos Markus Söder. In seiner mehr als einstündigen Rede legte er gelassen, weltmännisch, humorig und kompetent seine - die Sicht eines bayerischen Ministerpräsidenten - auf die Welt dar. Es war eine Tour d’Horizont, die kaum ein aktuelles politisches Thema ausließ. Ob Ukraine-Krieg, Energiekrise, Landwirtschafts-Mobbing, Länderfinanzausgleich, Technologiepolitik, „Gender-Wahnsinn“, Drogen und Sicherheitspolitik, das bayerische Pflegegeld oder den neuen bayerischen Bildungsweg mit der kommenden kostenlosen Meisterausbildung. In allen Bereichen stimme der Kompass in Bayern, während in Berlin viele Fehler gemacht würden und kein Plan für die Zukunft existiere. So musste er nicht einmal einen dezidiert pazifistischen Standpunkt einnehmen, um die Kriegs- und Rüstungspolitik der Regierung als kopf- und zukunftslos und die damit verbundene Wirtschaftspolitik zu kritisieren. Mit Blick auf die Ampelkoalition wolle er nicht die Welt belehren, sondern „dass wir eine Rolle spielen in der Welt“, so Söder.

Dem Publikum sprach der Ministerpräsident offenbar mehrheitlich aus der Seele und es dankte mit stehenden Ovationen. Ob „das Stück des Abends“ dann später am 5. März und 8. Oktober mit einem „Happy End“ belohnt wird, muss sich noch zeigen. Oder um es mit OB Schilder zu sagen: „Gewonnen sind die Wahlen erst am Abend des Wahltages“.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!