Schwäbische Kommunen mit sorgenvollem Blick in die Zukunft

Von: Tom Otto

Wenigstens das gute Wetter in Memmingen sorgte bei den Verantwortlichen des Bayerischen Städtetages für bessere Laune. Von links Bernd Buckenhofer Vorstandsmitglied; Markus Pannermayr, Vorsitzender; Gastgeber Manfred Schilder; Stefan Bosse, Bezirksvorsitzender kreisfreie Städte und Gerhard Jauernig, Bezirksvorsitzender Gemeinden. © Tom Otto

Memmingen - Die Bezirksversammlung Schwaben des Bayerischen Städtetags kam Anfang der Woche im Maximilian-Kolbe-Haus zu ihrem Herbst-Austausch zusammen. Dabei ging es vor allem um aktuelle kommunalpolitische Themen, die den Mitgliedsgemeinden besondere Sorgen bereiten. Heuer waren dies die Sicherheit der Energieversorgung, die Unterbringung von Geflüchteten sowie die Probleme bei der Kindertagesbetreuung.

Der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, der Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr, sprach von einer angespannten Lage bei der Energieversorgung. Die Kommunen seien dabei, durch gemeinsame Empfehlungen zur Beleuchtung und Raumtemperaturen in öffentlichen Räumen und Rathäusern ihre Einsparpotenziale umzusetzen. Die Ausgangslage sei hier durch den Betrieb von beispielsweise Eishallen und Schwimmbädern sehr unterschiedlich. Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder berichtete aus der Mau-Stadt, dass das Gasgeschäft, das bisher stets ein Erfolgsbringer gewesen sei, aktuell komplett eingebrochen sei und bestenfalls eine schwarze Null erreichen könne. Pannermayr forderte für die örtlichen Stadtwerke vom Bund einen Schutzschirm, der bei finanziellen Schieflagen der Grundversorger aufgespannt werden kann. Die jeweiligen Stadtwerke hätten eine „elementare Bedeutung für die Wasserversorgung, die Sicherstellung des ÖPNV und die Umsetzung der Energiewende.“

„Gasgeschäft komplett eingebrochen“

Die Unterbringung einer wieder gestiegenen Zahl von Geflüchteten stelle die Kommunen ebenfalls vor besondere Herausforderungen. Das jüngste Treffen zwischen Bundesinnenministerium, Kommunalvertretern und den Ländern sei ein erster konstruktiver Ansatz. Dem, so Pannermayr, müssten jetzt konkrete Schritte und verbindliche Zusagen zur weiteren finanziellen Unterstützung der Kommunen folgen. Die Belastungsgrenze bei Personal, Raumsituation und Finanzierung in den Städten und Gemeinden sei bereits erreicht.

Es fehlt an Personal

Anlass zur Sorge geben auch die immer länger werdenden Wartelisten für einen Kita-Platz. Es fehle an Räumen, Personal und staatlichen Fördermitteln, so der Straubinger OB und beklagt: „Es zeigt sich die Situation, dass neu gebaute Räume nicht in Betrieb gehen können, weil Personal fehlt.“ Der Bezirksvorsitzende der Versammlung, der Günzburger OB Gerhard Jauernig, sprach davon, dass in der Kinderbetreuungsfrage „die Schere zwischen Können und Wollen immer weiter aufgeht“. Für ihn gibt es dringenden Gesprächsbedarf über die Standards, die Ausstattung und den Betreuungsschlüssel bei der Kinderbetreuung. Vor dem Hintergrund, dass ab 2026 ein weitergehender Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung gilt, müsse die Investitions- und Betriebskostenförderung für die Kommunen dringend verbessert werden, so Markus Pannermayr. Die schon jetzt spürbar gestiegenen Erwartungen der Eltern können derzeit nach Auffassung des Kaufbeurer OB Stefan Bosse nicht erfüllt werden. „Wir sind die, die Hoffnung geben müssen“, so Bosse, stattdessen gäbe es viele Sorgen zu beklagen.