Bayernliga Süd: FCM nach fünf Siegen in Folge im Meisterschaftsrennen voll dabei

Der FC Memmingen hat seine Aufstiegsambitionen untermauert und den Kampf um die Meisterschaft in der Bayernliga Süd noch einmal spannend gemacht. © Olaf Schulze

Memmingen – Mit einem deutlichen 3:0-Heimsieg gegen den ambitionierten SV Kirchanschöring hat der FC Memmingen seine Aufstiegsambitionen untermauert und den Kampf um die Meisterschaft in der Bayernliga Süd noch einmal spannend gemacht. Die knapp 750 Zuschauer, die zu dieser ersten Begegnung unter Flutlicht im neuen Jahr an diesem verregneten Freitagabend an den e-con ArenaPark in der Bodenseestraße gekommen waren, erlebten trotz des eindeutigen Ergebnisses einen spannenden, höchst unterhaltsamen Fußballabend, bei dem der FCM letztendlich aufgrund der konsequenten Chancenauswertung deutlich die Oberhand behielt.

Im Anschluss an eine kurze Anfangsüberlegenheit der Gäste entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Mannschaften den Weg zum Tor suchten. Nach Möglichkeiten auf beiden Seiten ging der FCM in der 18. Spielminute durch Jakob Gräser in Führung, der den Ball am verdutzten SVK- Keeper Egon Weber vorbei mit dem Hinterkopf in die Maschen setzte. Knapp zehn Minuten später verhinderte FCM- Torhüter Werdich bei einem Kopfball von Huber nach einer Ecke aus kurzer Distanz mit einer spektakulären Parade den Ausgleich. In der Folgezeit hatten die nun hoch stehenden Gäste optisch mehr Spielanteile. Dem FCM eröffneten sich dadurch allerdings gute Kontermöglichkeiten. So scheiterte Bareis in der 32. Minute am insgesamt stark haltenden Gästekeeper und eine Minute später ergab sich für Pascal Maier eine weitere, sehr gute Gelegenheit nach schöner Vorarbeit von Fidan (33.). Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gäste zu einer Reihe von Eckbällen, die aber allesamt ungefährlich blieben. Das 2:0 für die Hausherren erzielte Pascal Maier mit seinem 12. Saisontreffer auf Vorarbeit von Stroh-Engel in der 57. Spielminute. Der FCM war nun die klar spielbestimmende Mannschaft und die Gäste mussten sich bei Keeper Egon Weber bedanken, der mit mehreren starken Paraden einen höheren Rückstand verhinderte. So brachte Fidan nach schöner Einzelleistung den Ball nicht am SVK-Keeper vorbei (71.), nach einem weiteren, schönen Angriff des FCM war erneut Weber Endstation (73.) und auch Bareis scheiterte nach Vorarbeit von Stroh-Engel am Gästeschlussmann (78.). Das 3:0 fiel in der 93. Minute durch den eingewechselten „Youngster“ Noah Müller, der nach einer erneut starken Parade von Weber genau richtig stand und mit einem Abstauber zu seinem ersten Bayernligatreffer kam.

Nachdem Spitzenreiter Schalding- Heinig (58 Punkte) gegen den TSV Schwaben Augsburg nach einem 0:3-Rückstand nicht über ein 3:3-Unentschieden hinauskam, beträgt der Abstand des FCM als Zweitplatzierter (55) auf die Tabellenspitze lediglich noch drei Punkte, während die hinter dem FCM stehenden Mannschaften TSV Kottern (3:2 gegen Deisenhofen) und FC Ingolstadt II (2:0 gegen Ismaning, jeweils 50 Punkte) trotz ihrer Siege aufgrund des nunmehr bestehenden Fünf-Punkte-Abstands dem FCM den zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigenden zweiten Tabellenplatz sechs Spieltage vor Saisonende nicht mehr aus eigener Kraft streitig machen können. Der fünftplatzierte TSV Landsberg (48) hat sich dagegen mit seiner 2:3-Heimniederlage gegen den abstiegsgefährdeten TSV Dachau wohl aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet.

Angesichts dieser komfortablen Tabellensituation mit dem vermeintlich sicheren Abstand von fünf Zählern auf den Dritten gilt es für den Allgäuer Traditionsclub nun, den Blick nach oben zu richten und im Kampf um die Meisterschaft sechs Spieltage vor Saisonende nochmals alle Kräfte zu mobilisieren. Das gilt bereits für die nächste Auswärtsbegegnung beim Zehntplatzierten SV Erlbach, gegen den der FCM im Hinspiel im September nicht über einen knappen 1:0 -Erfolg hinauskam. Sollte der FCM weiterhin seine Hausaufgaben gegen vermeintlich einfache Gegner erledigen und der SV Schalding-Heining bei seinem Restprogramm von vergleichbarer Schwierigkeit straucheln, wäre für die Mannschaft von Trainer Baierl sogar noch die Meisterschaft und der damit verbundene, direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga im Bereich des Möglichen.

Am Freitag (21.4.2023) geht‘s für den FCM zum Auswärtsspiel in Erlbach

Anpfiff der Bayernligabegegnung zwischen dem FCM und dem SV Erlbach ist am kommenden Freitag, 21. April 2023, um 19 Uhr in der Holzbau-Grübl-Arena in Erlbach.

Georg Piel

