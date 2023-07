Beim Tierschutzverein Memmingen hängt der Haussegen schief

Von: Tom Otto

Bei der Demonstration der sogenannten Gassi-Gängerinnen erhoben diese schwere Vorwürfe gegen den Vereinsvorsitzenden Wolfgang Courage. Ein Ende der Auseinandersetzungen ist derzeit nicht in Sicht. © Tom Otto

Memmingen – Mit Transparenten und Sprechchören protestierte vergangene Woche eine Gruppe von etwa 20 sogenannten Gassi-Gängerinnen bei einer Demonstration vor dem Memminger Tierheim gegen Missstände im Tierschutzverein Memmingen e.V..

Bei den „Gassi-Gängerinnen“ handelt es sich um Ehrenamtliche, teilweise auch Mitglieder des Tierschutzvereins, die mehrmals die Woche mit Hunden aus dem Tierheim „Gassi gehen“. Sie fühlen sich in ihrer Tätigkeit behindert und wiesen auf verschiedene, ihrer Meinung nach vorhandene „Missstände“ wie autokratische Entscheidungen seitens des Vorsitzenden hin. Im Gespräch mit dem Memminger KURIER erhoben die Demo-Teilnehmer sowohl auf den Plakaten als auch in Worten deutliche Vorwürfe gegen die Vereinsführung.

Nach Angaben der Protestler traten die Unstimmigkeiten während der jüngsten Mitgliederversammlung (MV) Ende April erstmals deutlich auf. Die Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden Horst Müller war dabei der Stein des Anstoßes. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Heinz Wilke, gegen den Müller antrat, wurde nicht mehr gewählt. Der Erste Vorstand Wolfgang Courage räumte gegenüber unserer Zeitung ein, dass er davon überrascht wurde, zumal Müller zwei Tage vorher noch nichts von seiner Gegenkandidatur habe verlauten lassen. Vorstand Courage fand Müllers Verhalten gegenüber dem bisherigen Zweiten Vorstand Wilke nach eigenem Bekunden „verunglimpfend“.

Es sei im Anschluss an die MV zur Kündigung einer Tierpflegerin gekommen, da sie angeblich im Verdacht stand, die Wahl von Horst Müller befürwortet zu haben, so der Vorwurf der Demoteilnehmer. Sie kritisierten diese Kündigung scharf und merkten an, dass das dem Wohl der Tiere vor Ort eher abträglich sei. Denn die Fachkraftsituation sei ohnehin stark angespannt und bislang wurde noch keine Nachfolgerin eingestellt. Vorstand Wolfgang Courage wollte diesen Vorgang wegen des noch laufenden Arbeitsrechtsverfahrens nicht weiter kommentieren. Der Kündigungsbeschluss in diesem Fall sei jedoch im Vorstand bereits vor der jüngsten MV gefasst worden. „Personell sind wir derzeit ausreichend aufgestellt“, stellte Courage zudem fest.



Die Demoteilnehmer kritisierten ebenfalls die Kameraüberwachung im Tierheim während der Arbeitszeiten des Personals sowie das Verbot (selbst für Vereinsmitglieder), das Tierheim zu betreten. Vorstand Courage weist diese Kritik zurück. Die Videoaufzeichnung sei eingerichtet worden, nachdem im Tierheim mehrfach eingebrochen wurde und Personal belästigt worden sei. Die Kameraüberwachung sei sogar auf Wunsch des Personals eingerichtet worden. Diese Videoaufzeichnungen hätten auch dazu geführt, dass drei Fälle rechtlich zum Vorteil des Tierschutzvereins Memmingen hätten geklärt werden können. Ein zwischenzeitlich ausgesprochenes Betretungsverbot für Mitglieder sei wieder aufgehoben, so der Erste Vorsitzende.



Die ehrenamtlichen „Gassi-Gängerinnen“ kritisierten ebenso die mangelnde Unterstützung bei ihrer Tätigkeit. So würden die Hunde mehr oder weniger in „Einzelhaft“ gehalten und die notwendigen Sozialkontakte mit anderen Hunden seien nicht erwünscht. Eine Expertise von einem Hundetrainer dazu sei abgewiesen worden, obwohl die Mitglieder die Kosten dafür hätten tragen wollen. Vorstand Courage weist das zurück. Diese Fragen seien bei der MV besprochen und Antworten auf solche Fragen einstimmig beschlossen worden.

Auch den Vorwurf der „Vetternwirtschaft“ innerhalb des Vorstandes weist Wolfgang Courage zurück. Jedes einzelne Mitglied der Vorstandschaft sei durch die Hauptversammlung vorgeschlagen und durch die Mitglieder gewählt worden. Jedes Vorstandsamt sei ehrenamtlich, daraus Vetternwirtschaft abzuleiten sei daher absurd. „Auch die Position der Tierheimleitung wurde aus einem mehrere Personen umfassenden Kreis über Auswahlkriterien bestimmt und in der Vorstandschaft besprochen, ausgewählt und über einstimmigen Beschluss festgelegt“, so der Erste Vorstand. Im Übrigen sei das Tierheim in den vergangen 14 Jahren wiederholt unangekündigt von Veterinärämtern und dem Deutschen Tierschutzbund geprüft und diesbezüglich seien keinerlei Mängel festgestellt worden.



Festzuhalten bleibt, dass im „Tierschutzverein Memmingen und Umgebung e.V.“ offenbar nicht nur ein deutliches Kommunikationsproblem, sondern auch ein massiver Vertrauensverlust entstanden ist. Vorstand Wolfgang Courage berichtete gegenüber dem Memminger KURIER, dass Tierarzt und stellvertretender Vorstand Dr. Martin Hofmann ihm den Rücktritt vom Amt des Ersten Vorsitzenden nahe gelegt habe. Der wiederum bestätigt die Vorhaltungen der Demoteilnehmer, spricht von autokratischem Verhalten des Ersten Vorsitzenden und widerspricht Wolfgang Courage in vielen seiner oben genannten Entgegnungen deutlich. Das Tischtuch scheint zerschnitten, eine einvernehmliche Lösung nicht in Sicht. Bleibt zu hoffen, dass der Tierschutzverein seinen Aufgaben zum Wohl der Tiere und der Beschäftigten weiterhin nachkommen kann.

