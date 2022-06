Berufsorientierung einmal anders: Die Technik-Rallye zu Gast bei der Schule Legau

Die Technik-Rallye, ein Projekt der Bildungsinitiative Technik – Zukunft in Bayern 4.0 im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V., war in der Schule Legau zu Gast. © Monika Seybold

Legau - Technikinteresse wecken, Handwerkstalente entdecken und Schüler/innen bei der beruflichen Orientierung unterstützen: Das ist das Ziel der Technik-Rallye, einem Projekt der Bildungsinitiative Technik – Zukunft in Bayern 4.0 im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V.

Der technisch-handwerkliche Stationenparcours stand den Schüler/innen der Schule Legau für sechs Schulstunden zur Verfügung. Sie konnten testen, wie man einen Stromkreis aufbaut oder einen Akkuschrauber bedient und dabei unmittelbar die Faszination technischer Vorgänge und Berufe erleben.



Bildungsinitiative Technik - Zukunft in Bayern 4.0

Die Technik-Rallye ist eines von 16 Projekten und Angeboten der Bildungsinitiative Technik - Zukunft in Bayern 4.0. Schon seit 2003 tourt sie durch ganz Bayern. Inzwischen hat sie über 360 Mal stattgefunden und nahezu 25.000 Schülerinnen und Schüler erreicht. Dahinter steht das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. als Projektträger. Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm sind Hauptförderer des Projekts. Ein weiterer Förderer ist das bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.



„Eine gelungene Berufsorientierung ist ein wichtiges Mittel, um Jugendliche für eine Ausbildung in einem bayerischen Unternehmen zu gewinnen. Die Technik-Rallye ermöglicht es Jugendlichen, ihr handwerkliches Geschick zu erproben und ihre Begabung für Technik zu entdecken“, sagte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayme vbm. „Um junge Menschen bei dieser Entscheidungsfindung bestmöglich zu unterstützen, brauchen wir praxisnahe Berufsorientierung. Die Technik Rallye setzt genau hier an. Deshalb beteiligen wir uns an dem Projekt gerne als Hauptförderer“, ergänzt Brossardt.



Monika Seybold, Rektorin der Schule Legau, dazu: „Die Technik-Rallye war eine großartige Gelegenheit für unsere Schüler/innen, sich spielerisch mit technischen und handwerklichen Vorgängen zu beschäftigen. Viele von ihnen konnten sich außerdem – teilweise sogar zum ersten Mal - mit der Frage beschäftigen, ob ein technischer Beruf für sie in Frage kommt.“



Bei der Technik-Rallye können Schüler/innen aller Schularten ab der 5. Klasse an 25 Stationen ihr technisch-handwerkliches Geschick unter Beweis stellen. Spielerisch lernen sie den Umgang mit Material und Werkzeug und können Vertrauen in ihre eigenen technischen Fähigkeiten entwickeln. Gleichzeitig erhalten sie Einblicke in verschiedene technische Berufe. Für die Jugendlichen bietet die Technik-Rallye eine großartige Möglichkeit zur Berufsorientierung.

