Besichtigung der Memminger Notunterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge

Von: Rainer Becker

Teilen

Die Notunterkünfte für 300 geflüchtete Menschen aus der Ukraine in den Turnhallen der Johann-Bierwirth-Schule stehen bereit. © Rainer Becker

Memmingen - Wie von uns bereits berichtet, sind in den Turnhallen der Memminger Johann-Bierwirth-Schule seit einer Woche schon in zwei Turnhallen jeweils 150 Schlafplätze, also insgesamt 300 Notunterkünfte für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen eingerichtet worden. Damit hat die Stadt Memmingen die Vorgaben der Regierung erfüllt.

Am Montagvormittag hat der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek gemeinsam mit der Präsidentin des Bayrischen Roten Kreuzes (BRK), Angelika Schorer, dem Kreisvorsitzenden des Deutschen Roten Kreuzes, Ivo Holzinger, dem Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder und der Memminger Koordinatorin Alexandra Hartge die errichteten Notunterkünfte besichtigt und in einer anschließenden Pressekonferenz darüber informiert. Es werden in der Hauptsache Mütter und Kinder erwartet. Wie Manfred Schilder betont: „Wir sind vorbereitet, aber wie viele tatsächlich kommen werden, können wir wirklich nicht genau wissen.“



Er gab zu bedenken, dass die Schlafplätze in den Turnhallen nur als Notunterkünfte gedacht sind. Die Schlafplätze sind jeweils Feldbetten in Zweier-Formation, die, wenn es soweit ist, mit mobilen Trennwänden von einander abgegrenzt werden. Sanitäre Anlagen wie Duschen und Toiletten sind außerhalb der Hallen für die Menschen vorhanden und für die warmen Mahlzeiten ist auch gesorgt. Die Anlieferung der Mahlzeiten erfolgt von Küchen, die üblicherweise auch Kindergärten und ähnliche Einrichtungen beliefern.



Die Unterbringung soll jeweils nur für einige Tage genutzt werden. Die Geflüchteten sollen danach in eine richtige Unterkunft weitervermittelt werden, wo dann der Standard auch höher sein wird. Diese weiteren Unterkünfte sind vielfältiger Art, oft auch bei hilfsbereiten Privatpersonen. Und wie Klaus Holetschek darlegte, möchten die meisten Flüchtlinge auch so schnell wie möglich wieder in ihre Heimat zurückkehren. Dennoch müssen auch Angebote wie Arbeitsplätze, Kindergärten und Schulen für die Menschen geschaffen werden, weil auch keiner weiß, wie lange diese Zustände andauern werden. Ausdrücklich lobte der bayerische Gesundheitsminister die Hilfsbereitschaft der Menschen in Memmingen und auch das besondere Engagement der vielen tausend Ehrenamtlichen und der vielen Hilfsorganisationen, die bereit sind, schnell und professionell zu helfen.



Von den Flüchtlingen sind nach derzeitigem Kenntnisstand etwa 35 Prozent gegen COVID 19 geimpft. Auch hieran wurde gedacht. Zunächst werden die Flüchtlinge im Ankerzentrum Augsburg getestet und danach erhalten alle Geflüchteten ein Impfangebot. Die eher niedrige Impfquote dieser Menschen erfüllt die BRK-Präsidentin mit großer Sorge; zumal die vorhandenen Impfungen oftmals mit dem in Deutschland nicht anerkannten Impfstoff Sputnik V erfolgt sind. Wenn sich bei den Geflüchteten jemand mit COVID 19 infiziert, ist im hinteren Teil einer der Hallen ein Quarantänebereich mit Feldbetten vorbereitet. Dieser Quarantänebereich wird durch das Herablassen einer riesigen Trennwand hergestellt.



Bedenklich ist aber die Situation der ärztlichen Versorgung an und in den Hallen. Glücklicherweise stehen durch die Hilfsorganisationen wie BRK, DRK, Malteser, Johanniter und dem Katastrophenschutz ständig Rettungssanitäter und Ersthelfer mit ihrem Fachwissen zur Verfügung; aber eine ständige ärztliche Versorgung kann aufgrund des Ärztemangels derzeit nicht gewährleistet werden. Hier ist derzeit keine Lösung durch Hausärzte oder Krankenhausärzte in Sicht.



Zudem wird auch bei vielen Geflüchteten aufgrund des Krieges, der Zerstörung und den traumatischen Erlebnissen – gerade bei den Kindern – eine fachspezifische psychologische Behandlung notwendig sein.



Schon am Mittwoch sind die ersten 75 Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, zum Teil nach vielen Tagen Flucht aus der Ukraine in Memmingen angekommen.