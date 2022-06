Volles Programm: Kräuterfest Ochsenhausen war ein toller Erfolg

Rund 3.000 Besucher machten das 11. Ochsenhauser Kräuterfest im Klostergarten zu einem vollen Erfolg. © Privat

Ochsenhausen - Zum zweiten Mal nach 2019 fand das Kräuterfest Ochsenhausen im Klosterbereich im Konventgarten statt. Der Wetterbericht sagte nicht unbedingt beste Bedingungen voraus, jedoch kam es völlig anders und bei strahlendem Sonnenschein den ganzen Tag über konnten insgesamt circa 3.000 Besucher diesen Markt genießen.

Das Rahmenprogramm bildeten zum einen die Angebote und Vorführungen der Austeller, daneben gab es Führungen im Kloster, am Krummbach sowie auch zwei Kräuterwanderungen. Im Vortragsraum des Klostercafés fanden alle Vorträge zu den Umweltthemen statt.



Der BUND Landesverband mit dem Thema „Klimawandel", E. Grab mit Informationen zu Balkonkraftwerken, Dr. Hampel mit einem Vortrag zur Humusthematik sowie ein Vortrag über Hildegard von Bingen von Jutta Martin gehörte dazu.



Im Bereich Food / Ernährung waren vier Aussteller mit vorzüglichen Käseprodukten auf dem Markt, darunter Olli Stich mit Käsespätzle, die Käseküche Isny mit Käseraclette, David Tschugg der Käseaffineur sowie Thomas Makary mit Bio-Ziegenkäseprodukten.



Auch für etwas Fleischeslust war gesorgt mit dem Angebot von Hans Peter Landthaler, der Maultaschen vegan und mit Fleisch und der darüber hinaus auch Currywurst mit Pommes im Angebot hatte. Konditorprodukte gab es am Stand "Burmeister", vertreten waren auch die Bonbonhexe sowie Poccissimo Cafe.



Darüber hinaus waren etliche Bio-Landwirte zugegen, die ihre Produkte feil boten. Und zum Nachtisch bot RINO leckeres Eis mit einer Spezialkomposition für das Kräuterfest. Am zentralen Imbisswagen gab es Getränke aller Art. Für den Verzehr im Marktbereich waren Schirme sowie Tische und Bänke eingerichtet.



Im Bereich Kräuter waren alle bekannten und namhaften Gartenbetriebe präsent und boten Gartengenüsse vom Feinsten an. Das Motto "Für die Umwelt" in die Köpfe der Menschen zu bringen ist auf dem Kräuterfest nicht nur Theorie, sondern durch Vorträge und die mannigfaltigen Aussteller waren praktische Angebote mit diesem Bezug vorhanden.



Am Eingang durch Sammeldosen sowie durch Spendenaufrufe an alle Aussteller wurde zudem eine Spendenaktion zugunsten der "Ukraine" durchgeführt und diese Gelder werden direkt an eine anerkannte Organisation weitergereicht.

(MK)

