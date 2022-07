Bezirkskrankenhaus Memmingen: Renommierter Leiter der Memminger Psychiatrie hört auf

Von: Tom Otto

Dr. Andreas Küthmann wird weiterhin als Gutachter unter anderem auch für das Memminger Landgericht arbeiten. Seine Entscheidung, das Klinikum zu verlassen habe keineswegs mit dem Neubau des Klinikums am Autobahnkreuz zu tun, versicherte er. © Tom Otto

Memmingen - In einer sehr wertschätzenden und teils sehr emotionalen Feier verabschiedeten Ende Juni Kolleginnen und Kollegen, Weggefährten und politische Prominenz den ärztlichen Leiter der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Dr. Andreas Küthmann.



Der erst 60-Jährige wird sich noch nicht zur Ruhe setzen, sondern möchte sich künftig auf seine gutachterliche Tätigkeit bei Gericht konzentrieren. Er leitete die Klinik seit 27 Jahren und hat maßgeblich an deren Erfolg und der Integration der Psychiatrie in das Allgemeine Memminger Klinikum gearbeitet. Die Zusammenführung von Psychiatrie und Allgemeinem Krankenhaus war zum damaligen Zeitpunkt keineswegs üblich.



Im Gegenteil, so arbeitete Prof. Dr. Michael von Cranach, der ehemalige Chef des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren und frühere Vorgesetzte von Andreas Küthmann, in seiner Festrede heraus. Von Cranach schlug den Bogen von der Französischen Revolution bis zur heutigen Zeit und zeigte auf, dass die Stigmatisierung und Ausgrenzung von psychischen Erkrankungen noch bis Ende des 20. Jahrhunderts üblich war. Die Forderungen der Französischen Revolution nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit blieben nicht vor politischen Institutionen stehen, sondern richteten sich auch auf das „Recht auf Gesundheit“. Schon damals wurde eine „neue Psychiatrie“ gefordert.



Doch die Bismarck’sche Neuordnung des Gesundheitswesens zu Beginn des 20. Jahrhunderts sah die auch räumliche Ausgrenzung von psychisch Kranken, „Krüppeln“ und Tuberkulose-Kranken unverändert vor. Während die Allgemeinen Krankenhäuser in die Hoheit der Kommunen übergingen, wurden die nach wie vor Ausgegrenzten in den späteren Bezirkskrankenhäusern untergebracht und „verwahrt“. Es sei Dr. Andreas Küthmann und dem damaligen Bezirkstagspräsidenten Georg Simnacher zu verdanken, dass im Klinikum Memmingen erstmals in Schwaben 1994 gegen teils heftigen Widerstand ein gemeinsames Dach über der Psychiatrie und einem allgemeinen Krankenhaus errichtet wurde. Heute behandelt das BKH 4.400 Patienten im Jahr. Von Cranach und andere Festredner dankten Andreas Küthmann sehr herzlich für seinen Einsatz für eine offene und menschenwürdige Psychiatrie. Küthmann habe sich stets am Hypokratischen Eid „nicht schaden, vorsichtig sein und heilen“ orientiert.

Bei seinem abschließenden Dank setzte Dr. Andreas Küthmann dann auch für ihn sehr authentisch unmissverständlich Prioritäten: Er dankte „zu allererst“ seinen Patienten und deren Vertrauen. Vertrauen, so Küthmann, sei der Anfang von allem auch in der Heilung. Seine menschliche Größe zeigte er auch bei dem teils sehr bewegenden Dank an seine Weggefährten.

