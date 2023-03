Bio-Ring Allgäu: Saatgut ohne Hybrid- und Gentechnik

Von: Tom Otto

Noch liegt die Sontheimer Dampfsäg scheinbar im Winterschlaf: Spätestens am dem 4. März geht die Marktsaison mit dem Bio-Ring Saatgutmarkt ins lebendige Frühjahr. © Tom Otto

Sontheim – Am Samstag, 4. März lädt der Bio-Ring Allgäu wieder zum Frühjahrs-Saatgutmarkt von 10 bis 16 Uhr in der Dampfsäg. Dort bieten etwa 20 Aussteller Bio-Saatgut und Pflanzen für schmackhaftes Gemüse und Kräuter an. Auch Bio-Blumensaat kann erworben werden. Alles ist garantiert ohne Gentechnik und natürlich samenfest – und damit, anders als die inzwischen vorherrschende Hybridsaat, auch von jedem für den eigenen Garten reproduzierbar. Selbst gewonnenes Saatgut ist zum Tauschen sehr willkommen. Der Eintritt ist frei.

Es ist bereits der zweite Saatgutmarkt, den der Bio-Ring Allgäu dort veranstaltet. Beim ersten Bio-Saatgutmarkt im vergangenen Frühjahr kamen bereits über 1.000 Besucher. Bio-Ring Geschäftsführerin Christine Rädler war damit „sehr zufrieden“ und sie hofft, dass auch heuer wieder viele Interessierte das Angebot für ihren eigenen Garten nutzen werden.

Natürliches Saatgut aus selbst angebauten Pflanzen wird immer wichtiger. Wie die kanadische Umweltorganisation ETC Group aus den Umsatzzahlen der großen Saatgutfirmen von 2020 errechnet hat, verkaufen die vier größten Konzerne mittlerweile die Hälfte allen Saatgutes in der Welt. Die Konzerne versuchen laut der Zeitschrift „Schrot & Korn“ auch immer mehr herkömmliche Züchtungen patentieren zu lassen. Dabei setzen die Unternehmen auch vermehrt auf Bio-Saatgut. Die deutschen Firmen BASF und Bayer sind in diesem Markt bereits seit längerem vertreten. Für das vergangene Jahr ist erstmals Bio-Saatgut für die umsatzstarken Gemüse Tomaten, Gurken und Paprika angekündigt worden. Aus Spanien und Italien kommt dieses Gemüse dann auch hier bei uns auf den Markt.

Auf dem Bio-Ring-Saatgutmarkt wird nicht nur Saatgut selbst angeboten: Reichlich Wissen können die Gäste auch erwerben. Beim Saatgutquiz kann jeder sein Wissen testen. Auch die Öko-Modellregion Günztal ist mit einem Infostand vertreten. Marktstände von Bio-Bauern ergänzen den Markt. Weitere Stände mit Hanfprodukten, Naturkosmetik, Infos zur Gentechnik, Naturschutz und Naturgarten runden das Marktangebot ab. Zur Wissensvermittlung und Weitergabe dienen auch zwei Vorträge: Ab 11 Uhr stellt die bekannte Allgäuer Permakulturgärtnerin Lucia Hiemer ihren Garten vor und ab 13 Uhr heißt der Vortrag von Karl Bär „Angriff auf die Gentechnikfreiheit“, der auch zur Diskussion steht.

Außerdem stellt der Bio-Ring in einer neuen, kurzweiligen Ausstellung die Vorzüge des Bio-Anbaus dar. Marktstände von Bio-Bauern ergänzen den Markt. Das Team der Dampfsäg bietet zudem leckeres Bio-Essen, Kaffee und Kuchen an. Am darauffolgenden Donnerstag, 9. März, startet dann auch wieder der erste Wochenmarkt für diese Saison in der Dampfsäg. Weiteres Bio-Saatgut wird darüber hinaus auch am Samstag, 11. März in der Illertisser Staudengärtnerei Gaißmayer auf der Jungviehweide angeboten.

