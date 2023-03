„Blaulichtempfang“ in Memmingen: Das Ehrenamt ist wichtiger denn je

Von: Rainer Becker

Im Notfall im Einsatz: Beim diesjährigen Blaulichtempfang wurden wieder zahlreiche Ehrenamtliche der „Blaulicht-Familie“ für ihr langjähriges Engagement ausgezeichnet. © Rainer Becker

Memmingen - Beim Empfang der „Blaulicht-Familie“ im Maximilian-Kolbe-Haus in Memmingen wurden erneut viele ehrenamtliche Mitglieder der verschiedenen Rettungs- und Hilfsorganisationen für ihre jahrelange Mitgliedschaft und die Bereitschaft zur Rettung von Menschenleben ausgezeichnet.

Es war ein schöner und würdevoller Abend, der zu Ehren der etwa 400 versammelten Helfer und Retter veranstaltet wurde. Ausgezeichnet wurden die Vertreter und Mitglieder der Feuerwehren, der Polizei, der Wasserschutzpolizei, des DLRG, der Johanniter, der Malteser, des Technischen Hilfswerks und des Roten Kreuzes. Eingerahmt wurde der Abend vom Internationalen Frauenchor unter der Leitung von Ottfried Richter.

In seiner Eröffnungsrede lobte Oberbürgermeister Manfred Schilder die Bereitschaft der Anwesenden aus der „Blaulicht-Familie“ für ihre schon viele Jahre andauernde Einsatzbereitschaft. Ein großes Dankeschön ging ebenfalls an die Ehepartner und Lebenspartner der aktiven Mitglieder sowie an die Arbeitgeber, die bereit sind, ihre Mitarbeiter für diese oft schwierigen Einsätze freizustellen. Einen wichtigen Teil tragen auch die Firmen und die Bürgerschaft dazu bei, die die Feuerwehren und Hilfsorganisationen mit ihren Spenden unterstützen. Schilder bedankte sich noch persönlich für die langjährige und gute Zusammenarbeit und verabschiedete sich mit einem leisen „Servus“.

Stadtbrandrat Raphael Niggl hob in seiner nachdenklichen Ansprache die immense Bedeutung der Ehrenamtlichen in der Bundesrepublik vor. Wo wäre die Gesellschaft wohl ohne die Bereitwilligkeit der Opferbereitschaft einiger Bürgerinnen und Bürger, die seit vielen Jahren ohne jede monetäre Interessen Hilfestellung und Rettung in Krisensituationen gewährleisten? Dazu zitierte er den Satz des Verfassungsrechtlers Ernst-Wolfgang Böckenförde: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Vorrausetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ Abschließend bedankte sich Niggl beim noch amtierenden Oberbürgermeister Manfred Schilder, stellvertretend für die Stadtverwaltung und den Stadtrat, für die Einladung und für die Ausgestaltung des Abends. Durch die würdige Veranstaltung bekomme die langjährige, ehrenamtliche Arbeit für den Nächsten einen schönen Rahmen und jeder zu Ehrende zumindest ein kleines „Vergelt´s Gott“ für die eingebrachte Zeit.

Zu den Ehrengästen des Blaulichtempfangs zählten Vertreterinnen und Vertreter der Feuerwehren, der Polizei, des THW und der freiwilligen Hilfsorganisationen sowie Bürgermeister, Ehrenbürger und Vertreter der Stadtratsfraktionen. Musikalisch umrahmt wurde der Empfang vom Internationalen Frauenchor unter der Leitung von Ottfried Richter, begleitet von Anette Weber, Mej, Hüssein Aksu und Jakob Wassermann.

34 Frauen und Männer wurden für ihr langjähriges Engagement geehrt (nicht alle waren anwesend):

Alle Geehrten für 40 Jahre Dienstzeit beim Blaulichtfest. © V. Weyrauch

40 Jahre

Rainer Scheel (FF Amendingen)

Thomas Müller (FF Amendingen)

Wilhelm Abrell (FF Dickenreishausen)

Edwin Mann (FF Dickenreishausen)

Werner Brader (FF Dickenreishausen)

Gerd Schieß (FF Memmingen)

Werner Harlacher (FF Memmingen)

Roland Stoeber (FF Memmingen)

Christian Thiel (FF Memmingen)

Hans Martin Rabus (FF Volkratshofen/Ferthofen)

Karin Ebner (MHD Memmingen)

Roland Mayer (THW Memmingen)

Alle Geehrten für 25 Jahre Dienstzeit beim Blaulichtfest. © V. Weyrauch

25 Jahre

Andreas Baumberger (FF Amendingen)

Andreas Honold (FF Buxach)

Christoph Prestele (FF Buxach)

Markus Geißler (FF Eisenburg)

Thomas Keeber (FF Memmingen)

Florian Funke (FF Memmingen)

Stefan Scheibel (FF Memmingen)

Marco Schweinberg (FF Memmingen)

Florian Kiebler (FF Steinheim)

Gerd Schobloch (FF Steinheim)

Martin Gäble (FF Steinheim)

Harald Dreyer (FF Steinheim)

Ralf Bayer (FF Steinheim)

Thorsten Höger (FF Steinheim)

Markus Wiblishauser (FF Steinheim)

Thomas Wiedenmayer (FF Steinheim)

Thomas Blank-Träger (RK Memmingen)

Thomas Thiel (BRK Memmingen)

Stefan Nöfer (JUH Memmingen)

Marcus Stetter (MHD Memmingen)

Wolfgang Zerinius (MHD Memmingen)

Raphael Thaler (THW Memmingen)

