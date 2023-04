„Blitzermarathon 2023“: Hier wird am Freitag im Unterallgäu geblitzt

Von: Michaela Breuninger, Melanie Springer-Restle

Der bayernweite „Blitzermarathon“ findet heuer am 21. April statt. Auch im Unterallgäu sind einige Gemeinden mit von der Partie. Wo es am Freitag blitzt, erfahren Sie hier (Symbolfoto). © Panthermedia/Jörg Schmalenberger

Unterallgäu – Am morgigen Freitag (21. April 2023) ist es wieder soweit: In ganz Bayern wird geblitzt. Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann soll der Blitzmarathon Autofahrer wachrütteln und sie daran erinnern, sich an geltende Tempolimits zu halten.

Laut Unfallstatistik ist unangepasste Geschwindigkeit die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Getöteten um 35 Prozent auf 147 gestiegen.

Am Freitag wird in Bayern ab 6 Uhr morgens an rund 1.800 Positionen geblitzt. Da es nicht das primäre Ziel sei, möglichst viele Bußgeldbescheide auszustellen, hat das bayerische Innenministerium alle Messstellen im Vorfeld bekannt gegeben.

Auch vor dem Unterallgäu macht der Blitzermarathon am 21. April 2023 nicht Halt

Die nachfolgenden Gemeinden sind hier im Landkreis betroffen (K = Kreisstraße, B = Bundesstraße, S = Staatsstraße):

Amberg: Hauptstr. innerorts (50 km/h)

Hauptstr. innerorts (50 km/h) Babenhausen: B 300 außerorts (100 km/h)

B 300 außerorts (100 km/h) Bad Grönenbach: K MN 19 Ölmühle außerorts (70 km/h)

K MN 19 Ölmühle außerorts (70 km/h) Bad Wörishofen: K MN 29 außerorts (70 km/h), Skyline Park St 2518 außerorts 100 (km/h), Unteres Hart St 2015 außerorts (70 km/h), Schlingen Süd St 2015 außerorts (100 km/h).

K MN 29 außerorts (70 km/h), Skyline Park St 2518 außerorts 100 (km/h), Unteres Hart St 2015 außerorts (70 km/h), Schlingen Süd St 2015 außerorts (100 km/h). Boos: B 300 außerorts (100 km/h)

B 300 außerorts (100 km/h) Buxheim: A96 FR München außerorts (60 km/h)

A96 FR München außerorts (60 km/h) Dirlewang: Kaufbeurer Str. innerorts (50 km/h), B16 außerorts (100 km/h), K MN5 außerorts (100 km/h)

Kaufbeurer Str. innerorts (50 km/h), B16 außerorts (100 km/h), K MN5 außerorts (100 km/h) Egg a.d. Günz: St 2020 außerorts (100 km/h)

St 2020 außerorts (100 km/h) Erkheim: K MN 37 außerorts (100 km/h)

K MN 37 außerorts (100 km/h) Ettringen: K MN 30 außerorts (100 km/h), St 2015 außerorts (100 km/h), K MN 9 außerorts (100 km/h)

K MN 30 außerorts (100 km/h), St 2015 außerorts (100 km/h), K MN 9 außerorts (100 km/h) Heimertingen: St 2031 außerorts (100 km/h)

St 2031 außerorts (100 km/h) Kronburg: K MB 20 außerorts (70 km/h)

K MB 20 außerorts (70 km/h) Lautrach: St 2009 FR Lautrach außerorts (70 km/h)

St 2009 FR Lautrach außerorts (70 km/h) Legau: St 2009 Einm. Mühlweg außerorts (100 km/h)

St 2009 Einm. Mühlweg außerorts (100 km/h) Markt Rettenbach: St 2013 außerorts (70 km/h)

St 2013 außerorts (70 km/h) Memmingen: K MM 30 Europastr. innerorts (60 km/h), K MM 30 Europastr. FR Memmingen innerorts (70 km/h), Donaustr. innerorts (50 km/h)

K MM 30 Europastr. innerorts (60 km/h), K MM 30 Europastr. FR Memmingen innerorts (70 km/h), Donaustr. innerorts (50 km/h) Mindelheim: B 16 außerorts (100 km/h), K MN 25 außerorts (70 km/h)

B 16 außerorts (100 km/h), K MN 25 außerorts (70 km/h) Ottobeuren: St 2011 außerorts (100 km/h), St 2013 außerorts (70 km/h), St 2013 Höhe Einmündung K MN 18 FR Memmingen außerorts (50 km/h)

St 2011 außerorts (100 km/h), St 2013 außerorts (70 km/h), St 2013 Höhe Einmündung K MN 18 FR Memmingen außerorts (50 km/h) Salgen: K MN 23 außerorts (100 km/h)

K MN 23 außerorts (100 km/h) Tussenhausen: K MN 23 außerorts (100 km/h)

K MN 23 außerorts (100 km/h) Wiedergeltingen: K MN 10 außerorts (100 km/h).

Geblitzt worden? Diese Strafen drohen

Innerorts zu schnell unterwegs Innerorts werden mindestens 30 Euro fällig, bei Überschreitungen bis 10 Stundenkilometern. Bei 11 bis 15 km/h sind es 50 Euro, bei 16 bis 20 km/h 70 Euro. Bei 21 bis 25 km/h sind es 115 Euro und es gibt einen Punkt. Bei 26 bis 30 km/h 180 Euro und ein Punkt sowie einen Monat Fahrverbot, wenn man zweimal innerhalb eines Jahres erwischt wird.

Die weiteren Werte: 31 bis 40 km/h, 260 Euro/zwei Punkte/ein Monat Fahrverbot; 41 bis 50 km/h, 400 Euro/zwei Punkte/ein Monat; 51 bis 60 km/h, 560 Euro/zwei Punkte/zwei Monate;. 61 bis 70 km/h, 700 Euro/zwei Punkte/drei Monate; über 70 km/h sind es 800 Euro/zwei Punkte/drei Monate.

Außerorts zu schnell unterwegs Außerorts werden einer Überschreitung bis 10 km/h 20 Euro fällig. Bei einer Überschreitung von 11 bis 15 km/h beträgt die Strafe 40 Euro, von 16 bis 20 km/h sind es 60 Euro und bei 21 bis 25 km/h werden 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg fällig.

Ab einer Überschreitung von 26 km/h wird ein Fahrverbot von einem Monat verhängt, wenn man innerhalb eines Jahres zweimal geblitzt wird. Die Strafen bei einer Überschreitung von 31 bis 40 km/h betragen 200 Euro und ein Monat Fahrverbot bei zweimaliger Wiederholung innerhalb eines Jahres. Bei einer Überschreitung von 41 bis 50 km/h sind 320 Euro und zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot die Folge.

Überschreitet man die Geschwindigkeitsbegrenzung um 51 bis 60 km/h, muss man mit 480 Euro, zwei Punkten und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen. Bei einer Überschreitung von 61 bis 70 km/h sind 600 Euro, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot die Strafe. Bei einer Überschreitung von über 70 km/h werden 700 Euro, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot fällig.

„Blitzermarathon 2022“: Tempo-Spitzenreiter im Unterallgäu

Den „goldenen Bleifuß“ holte sich im vergangenen Jahr ein 68-Jähriger, der mit 172 km/h auf einer Kreisstraße bei Erkheim unterwegs war. Als „Preis“ für seine flotte Tour mit seinem mehr als 300 PS starken Fahrzeug erhielt er ein zweimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro.

