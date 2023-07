Zahlreiche Themen bei der Bürgerversammlung in der Benninger Sport- und Festhalle angesprochen

Von: Rainer Becker

Auf dem Gelände des alten Pfarrhofs soll ein neuer Kindergarten gebaut werden. © Michaela Breuninger

Benningen – Erster Bürgermeister Martin Osterrieder begrüßte die Anwesenden in der Sport- und Festhalle zur Bürgerversammlung und gab einen Überblick zu den wichtigsten Themen und Projekten, die die Unterallgäuer Gemeinde beschäftigen.

Zunächst dankte der Bürgermeister allen, die sich amtlich oder ehrenamtlich für das Gemeinwohl in Benningen einsetzen, insbesondere den zahlreichen Funktionären, Mitgliedern und Vorständen der Feuerwehren, Kindergärten, Schulen und Vereinen. Danach nannte er die aktuelle Einwohnerzahl, die mit 2.310 um rund 100 Menschen gestiegen ist. Die ältesten Bürger sind mit 96 Jahren Theresa Knopf und mit 97 Jahren Xaver Mayer.



Kinderkrippe und Kindergarten

Die Kinderkrippe und Kindergärten sind mit derzeit 99 Kindern voll ausgelastet, für das neue Jahr sind alle Plätze belegt. Die direkten und staatlichen Einnahmen decken derzeit allerdings nicht den finanziellen Aufwand ab, es wird im nächsten Jahr wohl eine Erhöhung der Gebühren geben müssen. Seit 2019 wurde um eine Entscheidung gerungen, ob ein Umbau oder ein Neubau für die Erweiterung des Kindergartens notwendig sei. Die Entscheidung ist inzwischen gefallen. Auf der Fläche des alten Pfarrhofs entsteht ein neuer Kindergarten. Hierzu stellte Osterrieder einige Planauszüge von Erdgeschoss und Obergeschoss vor.

Schulverband Benningen-Lachen

Entgegen der Erwartungen der letzten Jahre sind die Geburtenzahlen wieder leicht steigend, was dazu führt, dass nach 2023/2024 acht Klassen mit 160 Schülern in den vier Jahrgangsstufen beschult werden. An jedem Standort gibt es dann somit alle Jahrgangsstufen. Das sei insgesamt eine „erfreuliche Entwicklung“, so der Bürgermeister.



Erneuerbare Energie

In Benningen sind wegen des Flughafens keine Windräder vorgesehen. Hier sind gemäß EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) Photovoltaik-Anlagen an den bevorzugten Flächen entlang der Autobahn und entlang der Schienentrassen im Fokus. Der Gemeinderat hat sich des Themas angenommen und in 2022 auch ein Bauleitplanverfahren für den Solarpark Benningen durchgeführt. Dieser befindet sich, mittlerweile errichtet, an der Bahnstrecke Memmingen-Kempten, am Bahnübergang in der Oberen Triebgasse. Die Kosten belaufen sich auf 1,2 Millionen Euro. Letztendlich finanzieren sich diese PV-Anlagen selbst und durch die EEG-Mindestvergütung wird auch noch Geld in die kommunalen Kassen gespült.



Nahwärme

Bei der Nahwärme, die in den letzten Jahren auch in den Bürgerversammlungen immer wieder besprochen wurde, zeigt sich angesichts der globalen Gesamtsituation, dass sich die Gemeinde Benningen auf den richtigen Weg gemacht hat. Hier wies Osterrieder auf die Infoveranstaltung zum weiteren Nahwärmeausbau am 18. Oktober hin.



Weitere Baumaßnahmen

Einige Baumaßnahmen – Memminger Straße, Leitungsbau, Heizzentrale – haben sich durch verschiedene Umstände verzögert, werden aber in 2024 und 2025 abgeschlossen werden können.



Bürgermeister Osterrieder gab bei der Bürgerversammlung einen detaillierten Einblick in die verschiedenen Planungs- und Baumaßnahmen querbeet durch Benningen. Auch die Verschiebungen durch die Corona-Zeit, die Energiekrise, den unsäglichen Ukraine-Krieg sowie durch die gestiegenen Ansprüche an die geplanten Ausführungen wurden detailliert beschrieben und im Anschluss ausgiebig in der Sport- und Festhalle diskutiert.

