UMFRAGE: Haben Sie das „9-Euro-Ticket“ genutzt?

Deutliche Defizite offenbart: BUND legt „9-Euro-Ticket“ Auswertung vor

Von: Tom Otto

Auch der Regierungsbezirk Schwaben steht nicht gut da im Vergleich des ÖPNV mit anderen Regionen in Bayern: Fast jeder Dritte gab bei der Umfrage an, dass es innerhalb eines Kilometers Entfernung keine ÖPNV-Verbindung im stündlichen Takt gebe. © Tom Otto

München/Memmingen – Drei Wochen lang befragte die bayerische Naturschutzorganisation BUND knapp 10.000 Menschen nach ihren Erfahrungen mit dem bald zu Ende gehenden 9-Euro-Ticket. Anfang dieser Woche (22.08.2022) stellte der mit über 261.000 Mitgliedern größte Natur- und Umweltschutzverband Bayerns die Ergebnisse vor. Danach nutzen fast zwei Drittel (64 Prozent) den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) häufiger mit dem „9-Euro-Ticket“ als vorher.

Die Auswertung der Befragung offenbarte jedoch auch deutliche Defizite in der konkreten Ausgestaltung und Qualität des ÖPNV. So bezeichneten 70 Prozent den Öffentlichen Nahverkehr als sehr stark ausgelastet oder gar „deutlich überfüllt“. Auch die regionalen Unterschiede in der Bewertung des ÖPNV sind sehr drastisch: Während die Verkehrsverbünde in München und Nürnberg sehr hohe Akzeptanz erfahren, ist Niederbayern das Schlusslicht in der ÖPNV-Anbindung. Der Regierungsbezirk Schwaben steht dabei ebenfalls weiter hinten. Die bekannten Stadt-Land-Unterschiede werden durch die Umfrage deutlich belegt. Die Umfrage sei zwar nicht repräsentativ, aber durch die hohe Zahl der Befragten doch sehr wegweisend in seiner politischen Dimension.



Für den BUND-Vorsitzenden Richard Mergner ist es ein wichtiger Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz, wenn die Menschen das Auto stehen lassen. Um ein wirkliches Umdenken bei den Menschen zu erreichen, müsse es aber ein dauerhaft günstiges Angebot für den ÖPNV geben. „Nicht zu unterschätzen ist auch die soziale Komponente. Mit dem ‚9-Euro-Ticket‘ war auch für ärmere Menschen soziale Teilhabe möglich“, so Mergner. Der BUND Naturschutz hat deshalb fünf zentrale Forderungen aufgestellt und ein bundesweit gültiges 365-Euro-Jahresticket, verbunden mit einem dem „9-Euro-Ticket“ vergleichbar günstigen Angebot für Menschen mit niedrigem Einkommen gefordert.

„Nicht wegducken, sondern Verantwortung anerkennen“

An Bundesfinanzminister Christian Lindner gerichtet, betonte der BUND-Vorsitzende, dass die Finanzierung eines solchen Tickets möglich sei, wenn man es politisch wolle. Geld sei genügend vorhanden, müsse nur von der Subvention klimaschädlicher Mobilität und der Verschwendung im Straßenbau auf die Förderung des ÖPNV umgeschichtet werden. An den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder richtete der BUND die Forderung, „sich nicht wegzuducken“, sondern die landesweite Verantwortung für den Öffentlichen Nahverkehr anzuerkennen. Immerhin führen fünf bayerische Landkreise das Ranking in der Kategorie „Schlechteste Erreichbarkeit mit Bus und Bahn“ an. Bayern steht damit im deutschlandweiten Vergleich beim öffentlichen Verkehr auf dem vorletzten Platz.



Gemeinsame Tarifstruktur: Mobilitätskonzept über die Stadtgrenzen hinaus schaffen

Die bayerische Kleinstaaterei mit über 40 verschiedenen eigenen, undurchlässigen Verkehrsverbünden müsse beendet und gerade im ländlichen Bereich ein durchgehendes überall gültiges Ticket eingeführt werden, so die BUND-Forderung. Sie knüpft damit auch an das im vergangenen Winter vorstellte Mobilitätskonzept Memmingens an. Um die Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel regional und auch überregional zu erhöhen, müssen Grenzübertritte unkompliziert mit nur einem Ticket möglich sein. „Dies erfordert eine Harmonisierung der Angebots-, Tarif- und Taktstrukturen sowie der digitalen Vernetzung und Informationsbereitstellung zur Schaffung einer gemeinsamen Mobilitätsplattform und eines attraktiven weiträumigen Angebotes“ heißt es dort.

Die Kooperationen für eine gemeinsame regionale Gestaltung der Mobilität seien für die Akzeptanz des ÖPNV von großer Bedeutung. Hier zeigten die bisher befragten Nachbargemeinden Memmingens ein großes Interesse hinsichtlich einer Zusammenarbeit. Die Schaffung einer gemeinsamen Tarifstruktur über die Stadtgrenzen hinaus, wird derzeit versucht und voraussichtlich gegen Ende dieses Jahres vorgestellt, hieß es im vergangenen Dezember im Stadtrat.