Bundesweiter Warntag am 8. Dezember: Um 11 Uhr geben drei Sirenen in Memmingen einen Warnton ab

Um 11 Uhr wird im Westen und Süden der Stadt Memmingen sowie für die Innenstadt ein einminütiger Warnton mit einer bundesweit einheitlichen Tonfolge abgegeben (Symbolfoto). © PantherMedia/Markus Hagenbucher

Memmingen - Am Donnerstag, 8. Dezember, findet der bundesweite Warntag statt. An diesem Aktionstag erproben Bund, Länder und teilnehmende Kommunen ihre Warnmittel. In Memmingen erprobt das städtische Brand- und Katastrophenschutzamt drei mobile Sirenen, die auf Einsatzfahrzeugen montiert werden können. Um 11 Uhr wird im Westen und Süden der Stadt sowie für die Innenstadt ein einminütiger Warnton mit einer bundesweit einheitlichen Tonfolge abgegeben. Nach einer kurzen Pause erfolgt nochmal ein Ton zur Entwarnung. Bei dieser Übung soll erprobt werden, welche akustische Reichweite die mobilen Sirenen haben.

Fest installierte Zivilschutz-Sirenen wurden nach dem Ende des Kalten Krieges in den 1990er Jahren in vielen Kreisverwaltungsbehörden abgebaut, so auch in Memmingen. Die Stadt Memmingen verfügt aktuell über Brandschutzsirenen, die ausschließlich zur Alarmierung im Brandfall genutzt werden können. Zivilschutz-Sirenen sollen zukünftig wieder installiert werden.

Probewarnmeldungen auch über Warn-Apps und Cell Broadcast

Der Bund wird am Warntag auch über Warn-Apps wie Nina, Katwarn oder Biwapp Probewarnmeldungen absetzen. Außerdem soll erstmals das neue System Cell Broadcast erprobt werden. Damit können die meisten Handys mit einer Probewarnung per SMS erreicht werden. Das Handy muss dazu eingeschaltet und darf nicht im Flugmodus sein.

Weitere Infos beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt es hier.

Das Bundesamt bittet die Bevölkerung von 8.-15. Dezember um Feedback zum Warntag unter Fragebogen zum bundesweiten Warntag 2022.

